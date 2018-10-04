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сегодня, 19:45 5

Алексей Венедиктов уравнял посты министра культуры Амурской области и посла в Занзибаре

Алексей Венедиктов уравнял посты министра культуры Амурской области и посла в Занзибаре
Фото: Ведомости

Редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем блоге на сайте «Эха» предположил, что Сергей Шойгу может стать послом в Занзибаре или министром культуры Амурской области. Такие мысли он озвучил на основании того, что рейтинг доверия армии превысил рейтинга доверия президенту.

«Левада-центр объявил, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину – 58 %, а рейтинг доверия российской армии – 66 %, – написал Алексей Венедиктов. – Как-то тревожно становится за Сергея Кужугетовича Шойгу. С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области».

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#культура #российская власть #СМИ


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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Какой язвительный этот противный А.Венедиктов (((

    Откуда у него такие параллели взялись - Занзибар приравнял к Министерству культуры Амурской области? Так низко опустить наше областное Министерство культуры – до микро-островка – Занзибара!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Занзибар дал миру Фредди Меркури.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Но чтобы стать послом в Занзибаре, нужно сначала провести операцию по предоставлению ему независимости от Танзании.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Доверие президенту...не смешите меня...ещё кто-то ему доверяет?

    С уважением

  • Формат

    Формат
    1 час назад

    А мне понравилось. Буду цитировать при случае.

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