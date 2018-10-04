Алексей Венедиктов уравнял посты министра культуры Амурской области и посла в Занзибаре

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«Левада-центр объявил, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину – 58 %, а рейтинг доверия российской армии – 66 %, – написал Алексей Венедиктов. – Как-то тревожно становится за Сергея Кужугетовича Шойгу. С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области».