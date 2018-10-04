Алексей Венедиктов уравнял посты министра культуры Амурской области и посла в Занзибаре
Редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем блоге на сайте «Эха» предположил, что Сергей Шойгу может стать послом в Занзибаре или министром культуры Амурской области. Такие мысли он озвучил на основании того, что рейтинг доверия армии превысил рейтинга доверия президенту.
«Левада-центр объявил, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину – 58 %, а рейтинг доверия российской армии – 66 %, – написал Алексей Венедиктов. – Как-то тревожно становится за Сергея Кужугетовича Шойгу. С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области».
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