С нового года на Благовещенской таможне снизится объем провоза беспошлинного товара (фото)

С нового года на Благовещенской таможне начнут действовать новые требования к перевозу беспошлинного товара. Бесплатно ввозить товар из Китая можно будет на значительно меньшую сумму. Стоимость беспошлинного груза снизится с полутора тысяч евро до тысячи. Перевес обойдется в 4 евро за каждый лишний килоеграмм.

«Кирпичам» и «фонарям», судя по всему, скоро будет невыгодно ездить в Хэйхэ. С нового года вес багажа, который можно перевозить через границу без пошлины, не должен превышать 50 килограммов, а товар – стоить не больше 1 000 евро. Сокращать вес и стоимость бесплатной перевозки багажа будут до 2021 года: до 500 евро и до 25 килограммов на человека. Если нормы превысить, придется заплатить 4 евро за килограмм лишнего веса, или 30 % от стоимости товара. Предстоит заполнить и таможенную декларацию.

«В основном у нас это административные дела. Порядка 260 заведено здесь, на пассажирском пункте пропуска. Львиная доля этих дел составляет в отношении физических лиц, которые перемещают коммерческие партии под видом для личного пользования», – рассказал и.о. начальника Благовещенского таможенного поста Егор Щепеткин.

Нарушителей поймали с крупными партиями алкоголя, бижутерии, мобильных телефонов, часов, косметики, одежды и обуви. Четыре уголовных дела возбудили в отношении граждан, которые пытались провезти через границу ртуть, рога сайгака, наркотики. Вычислять таких преступников на пункте пропуска помогают служебные собаки. На Благовещенской таможне трудятся немецкие овчарки, спаниели, ретриверы. Крупные собаки, как правило, работают на грузовом пункте пропуска. Миниатюрные – на пассажирском. Четвероногий напарник кинолога Алексея Грошина ищет контрабанду на обоих пунктах пропуска. За год службы он несколько раз находил дериваты.

«У нас 70 % работы кинолога, 30 % – собаки. Вообще, у них способ обозначения работы активный. То есть, я поставил, чтобы она царапала, лаяла на искомый предмет. Главное, чтобы собака была неагрессивная. Потому что работаем среди людей, собака должна быть социализирована. Должна быть самой доброй собакой в мире», – рассказал Алексей Грошин.

На Благовещенской таможне растет пассажиропоток. За первое полугодие пункт пропуска пересекли почти 620 тысяч человек. В прошлом – около 580. Доля китайских туристов увеличилась на 14 %. До нового года на всех пунктах пропуска страны, в том числе в Благовещенске для иностранцев введут «такс-фри». То есть будут возвращать 17 % НДС от стоимости вывозимого из России товара.

«Если иностранный гражданин в течение дня во время проездки приобрел товары на сумму не менее 10 тысяч рублей, он может вернуть с этой суммы налог на добавленную стоимость. Эта система реализована в городах, которые принимали у себя чемпионат мира по футболу 2018 года. На Дальнем Востоке эта система реализована только во Владивостоке. В морском порту Владивосток и в аэропорту», – рассказал начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Благовещенской таможни Андрей Иванищев.

Чтобы иностранцам вернули НДС, с момента покупки должно пройти не более трех месяцев. Когда и как система заработает на Благовещенской таможне, точно сказать не могут. Оператор, который бы предоставлял эту услугу, пока не определен.