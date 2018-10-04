В Амурском пенсионном фонде разъяснили, как будет работать новая пенсионная реформа

Управляющий отделением Амурского пенсионного фонда рассказала, как с января 2019 года в Приамурье заработает пенсионная реформа. В программе «Простые вопросы» Елена Гончарова объяснила, в чем необходимость нововведений.

По словам Елены Гончаровой, с 2004 года Амурская область является дотационной и, даже собрав все страховые взносы с работодателей, не может полностью обеспечить пенсионеров региона выплатой. В месяц на эти цели необходимо около 3,5 миллиарда рублей, учитывая, что в Приамурье живет 235 тысяч пенсионеров, а средний размер выплат – 14,5 тысячи рублей.

«Соответственно, за 8 месяцев мы практически 30 миллиардов выплатили в области. А с наших страхователей и работодателей, которых у нас зарегистрировано 39 тысяч, сюда включаются и индивидуальные предприниматели, мы собираем 53 % взносов. То есть около 14 миллиардов, остальные мы получаем из федерального бюджета. Президентом поставлена задача увеличения размера пенсий нашим пенсионерам выше уровня инфляции. Кроме того, у нас есть нацпроекты: здравоохранение, жилье, дороги, образование – на все нужны деньги. Если мы и далее будем подпитываться из федерального бюджета, то мы не сможем выполнять нацпроекты и улучшать качество жизни наших пенсионеров», – объяснила Елена Гончарова, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области.

Пенсионный возраст будет повышаться постепенно, начиная с 2019 года. С 1 января 2019 года до 2028 года будет переходный период.

«Под этот переходный период подпадают пенсионеры мужчины 1959–1963 года рождения и женщины 1964–1968 годов рождения. Для тех, кто пойдет на пенсию в ближайшие два года по возрасту 55 и 60 лет, у них переходный период будет еще сокращен на полгода. Допустим, мужчине в 2019 году первого января исполняется 60 лет. По новому законодательству он должен выйти на пенсию в январе 2020 года. То есть, кто в 2019 году должен был выйти на пенсию, выходит в 2020, кто в 2020-м году – выходит на пенсию в 2022-м году.. Но в связи с сокращением срока на полгода, ему пенсия будет назначена в июне 2019 года. К нам он должен обратиться в мае 2019 года. То есть за месяц до назначения пенсии предоставить определенные документы», – рассказала Елена Гончарова.

Управляющий озвучила категории льготников, которых повышение пенсионного возрасте не коснется или коснется частично. К примеру, многодетные мамы, у которых 5 и более детей, как и раньше, будут уходить на пенсию в 50 лет. Для этого им необходимо иметь 15-летний стаж. Причем речь идет не только о трудовом стаже. Считается также период, когда женщина состояла на учете в службе занятости, а также периоды обучения. Еще одно обязательное условие – женщина должна воспитать ребенка до 8 лет.

«Что касается северных и приравненных к району Крайнего Севера территорий. Для них увеличился возраст выхода на пенсию на 5 лет. Если ранее они выходили в 55 лет и 50, сейчас в 60 и 55 соответственно. Но есть категория мам, родивших двух и более детей – для них северные льготы сохранятся. Для них главное условие – выработать северный стаж 17 лет для местности, приравненной к Крайнему Северу, и 12 лет для Крайнего Севера. То есть эта же мама, которая живет на Крайнем Севере и родит одного ребенка, она выйдет соответственно в 55 лет, а мама, которая родит двух детей, при том же стаже выйдет на пенсию на 5 лет раньше. Для них возраст остался прежним. Мы видим, что этот закон будет стимулировать к рождаемости, не только закон о материнском капитале», – считает Елена Гончарова.

Также прозвучало, что правительство РФ утвердило перечень малочисленных коренных народов Севера, для которых сохраняется прежний возраст выхода на пенсию. В Приамурье это эвенки. Также есть категории льготников, которых пенсионная реформа не коснется.

«Это люди, занятые на вредных условиях труда. Сюда мы относим работников химических производств, чернобыльцев, шахтеров, каменщиков. Это многодетные матери, у которых пять и более детей, инвалиды по зрению первой группы, лилипуты, и входят родители, которые воспитали ребенка-инвалида до 8 лет», – перечислила руководитель Амурского ПФР.

Елена Гончарова напомнила, что узнать о своем стаже и заработке до выхода на пенсию можно, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда или в МФЦ. Сделать это можно и через электронные сервисы: на портале Госуслуг либо в личном кабинете на сайте ПФР. Кроме того, эти сведения можно узнать у своего работодателя. Уточнить эти данные советуют заранее, на случай если работодатель предоставлял не все сведения.

Также для тех, у кого есть вопросы по поводу грядущих пенсионных перемен, открыта горячая линия регионального отделения Пенсионного фонда: 202-390.

Полное интервью с Еленой Гончаровой можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» в четверг, 4 октября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».