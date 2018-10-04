Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:28 10

У благовещенцев поинтересовались отношением к пенсионной реформе

У благовещенцев поинтересовались отношением к пенсионной реформе

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста. Президент Путин подписал его. Мнения амурских сенаторов разделились: Коряков проголосовал за, а Абрамов – против. Журналисты «Альфа-канала» выясняли, чья точка зрения ближе благовещенцам.

«Я думаю, это экономическая необходимость просто. Они же говорят, что работающего населения меньше, чем пенсионеров, или равно один к одному, кто кормить будет пенсионеров?» – согласен с аргументацией властей молодой человек.


«Негативно, потому что нашим родителям пора уже на пенсию, а им придется еще работать и работать. Хотя нужно уже отдыхать», – считает девушка.

«То, что я наблюдаю, поскольку я врач: где-то с возраста 40 до 55-60 лет идет максимальное обращение пациентов на лечение. Поэтому я не очень положительно отношусь», – заявила жительница Благовещенска.

«А вы знаете средний возраст у нас в области? 61 год! Это значит, что большинство населения, не дожидаясь пенсионного возраста, отправится на 17 километр, вот и всё», – считает женщина.

«Ну, если он сделал так, подписал, значит, так и должно быть», – убежден юноша.


«Мне безразлично!» – ответил пожилой мужчина.

Просмотров всего: 963

#пенсии #российская власть


Общество 5

Алексей Венедиктов уравнял посты министра культуры Амурской области и посла в Занзибаре
Общество 3

В Амурском пенсионном фонде разъяснили, как будет работать новая пенсионная реформа
Власть 43

Закон о повышении пенсионного возраста в России подписал президент
Власть 1

СМИ: в амурском Следственном управлении назначен новый руководитель
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    2 часа назад

    «Мне безразлично!», – ответил усатый овощь. и у меня лапки.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Выброшенная принцесса

    «Мне безразлично!», – ответил усатый овощь. и у меня лапки.



    Так он уже пензионер. И судя "по морде лица" то ли военный, то ли ментовский.



    Детей наверное нет - "в Сибири яйцы отморозил". Вот ему и всё безразлично.



    И того не понимает, что через год-два и силовиков будут подтягивать до общероссийского уровня.



    Хотя... доживет ли он до этих времен?



  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Поднял сейчас рюмаху за ЗДОРОВЬЕ ПУТИНА!!! МНОГАЯ ему ЛЕТА!!!!

  • MetsNY

    MetsNY
    1 час назад

    Если люди обращаются по лечению в возрасте от 40 до 60 лет, то это наверное нормально? Нее?

    Главный фактор здоровья после 40 лет, чтобы оно было. И чем раньше обращается пациент, тем больше шансов вылечить. Или логика ее в том, что в развитых странах все с железным здоровьем и только к 80 годам обращаются с простудой к врачу?

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Зайдите на кладбища,посмотрите на возраст Ушедших... там большинство до 60 лет ...вот так. Люди будут умирать,буржуи богатеть...

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    ответ сразил. кто будет кормить пенсионеров? а может ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН? люди по 40 лет отработали. заработали свои кровные часть не дожила и кто это все проел?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Думаю, многие благовещенцы не прошли цензуру :)

  • barbar

    barbar
    1 час назад

    следующий шаг - лишение замороженной части накоплений и новый налог в 6%

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    anschutkaДумаю, многие благовещенцы не прошли цензуру :)


    ++++++

    С уважением

  • Флегматичный

    Флегматичный
    52 минуты назад

    Хмык

    Так он уже пензионер. И судя "по морде лица" то ли военный, то ли ментовский.

    Детей наверное нет - "в Сибири яйцы отморозил". Вот ему и всё безразлично.

    И того не понимает, что через год-два и силовиков будут подтягивать до общероссийского уровня.

    Хотя... доживет ли он до этих времен?



    Если он уже на "силовиковской" пенсии - то ему уже действительно безразлично. Вне зависимости от наличия детей, т.к. гражданская пенсия при любом раскладе будет практически всегда меньше "силовиковской". Я, например, по этой причине не участвую в ваших "пенсионных обсуждениях".

    До уже получающих - не дотянитесь...

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь