У благовещенцев поинтересовались отношением к пенсионной реформе

«Я думаю, это экономическая необходимость просто. Они же говорят, что работающего населения меньше, чем пенсионеров, или равно один к одному, кто кормить будет пенсионеров?» – согласен с аргументацией властей молодой человек.





«Негативно, потому что нашим родителям пора уже на пенсию, а им придется еще работать и работать. Хотя нужно уже отдыхать», – считает девушка.

«То, что я наблюдаю, поскольку я врач: где-то с возраста 40 до 55-60 лет идет максимальное обращение пациентов на лечение. Поэтому я не очень положительно отношусь», – заявила жительница Благовещенска.

«А вы знаете средний возраст у нас в области? 61 год! Это значит, что большинство населения, не дожидаясь пенсионного возраста, отправится на 17 километр, вот и всё», – считает женщина.

«Ну, если он сделал так, подписал, значит, так и должно быть», – убежден юноша.





«Мне безразлично!» – ответил пожилой мужчина.