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Специалисты прокомментировали странность с заявкой на гектар в Приамурье

Специалисты прокомментировали странность с заявкой на гектар в Приамурье
Фото: astv.ru

Странность с онлайн-заявкой на получение дальневосточного гектара в Свободненском районе прокомментировали специалисты. В редакцию ИА «Амур.инфо» поступил ответ от пресс-службы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Заявление на дальневосточный гектар проходит два этапа проверки – в автоматическом режиме и силами специалистов уполномоченных органов. Оценивается наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого участка по более чем 20 пунктам, – говорится в комментарии. – В ходе автоматического этапа заявление проверяется по данным Федеральной информационной системы на наличие пересечения границ запрашиваемого участка с зонами, территориями, землями, закрытыми от предоставления по программе "Дальневосточный гектар".

Далее заявление попадает на второй этап проверки, на котором запрос рассматривает специалист уполномоченного органа, который принимает решение о предоставлении земельного участка. Специалист проводит проверку по другим информационным системам, а также направляет соответствующие запросы по межведомственным каналам взаимодействия».

Как отмечается, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело исследование.

«Выяснилось, во-первых, что истребуемый земельный участок находится вне территории аэродрома. Во-вторых, в границах схемы размещения земельного участка находятся жилые дома. Собственникам дома принадлежит и земельный участок на праве долевого владения. Отсутствие объектов недвижимости на публичной кадастровой карте свидетельствует о том, что они относятся к категории ранее учтенных либо их собственники не заявили о своих правах в установленные законом сроки.

Если по результатам автоматической проверки по данным публичной кадастровой карты не было выявлено оснований для отказа, заявление гражданина попадает на рассмотрение специалиста уполномоченного органа. В случае если на запрашиваемом земельном участке обнаруживаются объекты недвижимого имущества, специалист приостанавливает рассмотрение заявления и, согласно закону о дальневосточном гектаре, предлагает гражданину альтернативные варианты размещения участка, а также перечень свободных участков. Таким образом, права заявителя и права собственника объекта недвижимости защищены», – отмечают в Агентстве.

Там подчеркивают, что данная схема работы «минимизирует возможность отказа в предоставлении участка». Так, в сентябре процент отказа составил 2 %. Сегодня отказы возможны только в случаях, когда гражданин по каким-то причинам сам не согласовывает другие варианты, констатируют в Агентстве.

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Комментарии
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  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    4 часа назад

    Ну схема хорошая и рабочая, постарались

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