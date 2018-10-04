В Благовещенске при столкновении автомобилей пострадал пешеход (видео)
4 октября в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. В результате столкновения двух автомобилей травмы получила женщина-пешеход.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 16:21 на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Амурской. Здесь столкнулись легковушки Nissan Tiida и Toyota Platz. Одну из машин от удара отбросило на женщину-пешехода 1956 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
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