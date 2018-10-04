В Благовещенске при столкновении автомобилей пострадал пешеход (видео)

Кадр: видео instagram.com/skaner_dtp28

4 октября в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. В результате столкновения двух автомобилей травмы получила женщина-пешеход.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 16:21 на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Амурской. Здесь столкнулись легковушки Nissan Tiida и Toyota Platz. Одну из машин от удара отбросило на женщину-пешехода 1956 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28