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Очередная ракета взлетит с Восточного на день раньше

Очередная ракета взлетит с Восточного на день раньше

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с двумя спутниками «Канопус-В» с российского космодрома Восточный перенесли на сутки раньше – на 25 декабря 2018 года. Этот старт должен стать четвертым в истории нового российского космодрома на Дальнем Востоке.

«25 декабря намечен запуск с Восточного ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и кластером из российских спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и "Канопус-В" № 6 и нескольких микроспутников», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ракету доставили на Восточный 18 июня. «Фрегат», который проходит финальную стадию изготовления в НПО Лавочкина, должен прийти на космодром в начале ноября, а спутники – в середине ноября. 17 ноября начнется их предстартовая подготовка.

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. С помощью «Канопусов» можно вести оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Спутники будут запущены на круговые орбиты высотой 510 километров.

Ранее корпорация ВНИИЭМ (производитель "Канопусов") сообщала, что первый такой спутник работает на орбите в течение шести лет — на год больше гарантированного срока.

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#космодром #технологии


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