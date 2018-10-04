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4октября
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сегодня, 17:13 2

Делегация амурского Белогорска поздравит крымский Белогорска с Днем города

Делегация Белогорска сегодня направилась в Республику Крым. Белогорцы примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города крымского Белогорска. С праздником жителей города-побратима поздравят замглавы по ЖКХ Александр Башун, председатель комитета по образованию Ирина Губина и депутат Белогорского городского Совета Вячеслав Остапенко.

Приглашение посетить крымский Белогорск для участия в торжествах ко Дню города и развития пробратимских отношений направил глава города Станислав Крыжановский. Праздничные мероприятия пройдут в Крыму с 6 по 8 октября.

Подарок к празднику от Белогорска Амурской области городу-побратиму направили еще летом. По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова крымчанам из Белогорска подарили один из пяти фотопоинтов с подсветкой «Я люблю Белогорск». Четыре оригинальные фотозоны установлены в разных микрорайонах амурского Белогорска к 158-й годовщине города.

Фотопоинт «Я люблю Белогорск», преодолевший расстояние в 6,5 тысяч километров от пункта отправки, уже стал достопримечательностью Белогорска в Республике Крым. Его торжественное открытие состоялось 30 июля.

Ранее сообщалось, что соглашение о побратимских отношениях подписано более года назад. За это время между городами сложились теплые дружественные отношения. В 2017 году делегация амурского Белогорска приняла участие в мероприятиях, посвященных освобождению Белогорска Крымской области от немецко-фашистких захватчиков. В прошлом году делегация крымского Белогорска участвовала в праздновании дня рождения амурского Белогорска. В течение года между побратимами состоялось четыре телемоста, в которых приняли участие ученики школ двух городов, ветераны Великой Отечественной войны.

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#администрация Белогорска


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Комментарии
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  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    17 минут назад

    А за чей счет поездка в Крым?

  • сибирячка

    сибирячка
    9 минут назад

    крымский Белогорска

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