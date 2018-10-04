В Шимановском районе загорелся трактор

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4 октября в селе Селеткан Шимановского района горел трактор. В результате техника получила частичные повреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожар случился на улице Советской. Сообщение о происшествии поступило утром: загорелись сено и стоявший рядом трактор. Оперативно к месту пожара прибыли силы пожарной части № 9 города Шимановска, в составе 5 человек и 1 единицы техники. Через 8 минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара огнем уничтожены два рулона сена. У трактора повреждены колеса и боковая наружная часть. Люди не пострадали. Устанавливаются причина и виновник инцидента.