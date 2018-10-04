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4октября
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сегодня, 16:45 0

В Хабаровске студент подошел к двум малолетним девочкам и предложил потрогать половой орган

В Хабаровске студент подошел к двум малолетним девочкам и предложил потрогать половой орган
Фото: 4Damki.ru

Полицейские расследуют уголовное дело, возбужденное против несовершеннолетнего молодого человека. Парня подозревают в развратных действиях в отношении двух маленьких девочек.

К сотрудникам правоохранительных органов поступило заявление от двух хабаровчанок. Женщины пояснили, что некий юноша подошел к их дочкам, девяти и десяти лет, достал половой орган и предложил им его потрогать. Придя домой, дети рассказали родителям о произошедшем.

«В ходе оперативных мероприятий был задержан 17-летний подросток, проживающий в общежитии промышленно-экономического техникума», – сообщили в полиции Хабаровска.

Молодой человек признался в содеянном и раскаялся, а также дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия».

Сейчас проходит следствие, имя молодого человека не сообщается. В полиции говорят, что парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, сообщает DVHab.ru.

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#дети #криминал #происшествия


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