Рабочие «Тындатрансстроя» получили долги по зарплате за девять месяцев

Фото: vborze.ru

В Амурской области компания «Тындатрансстрой» задолжала своим работникам зарплату за девять месяцев – с июля 2017 года по март 2018 года. Тындинский городской прокурор трижды вносил представления руководителю предприятия, которые тот так и не рассмотрел.

В связи с этим по постановлениям прокурора глава «Тындатрансстроя» трижды привлекался к административной ответственности по статье «Неисполнение требований прокурора», и ему назначался штраф на общую сумму 150 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор возбудил три административных дела за задержку выплаты заработной платы, по результатам рассмотрения которых общая сумма наложенных штрафов составила 160 тысяч рублей. Также прокурор направил в суд 54 заявления о выдаче судебных приказов, о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

В результате принятых мер прокурорского реагирования 60 работников «Тындатрансстроя» полностью получили задолженность по заработной плате на сумму свыше четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, похожая ситуация с невыплатой зарплаты сложилась в компании «ГК Промышленный регион Дальнего Востока», работающей в Тыгде Магдагачинского района. Общая сумма долга рабочим составляет 2,85 миллиона рублей. Прокуратура провела проверку и установила факт задолженности. 3 октября руководство пообещало выплатить долги. Но деньги рабочим не получили до сих пор.