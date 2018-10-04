В Приамурье снова предприняли попытку найти пропавшего пожарного-десантника

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В сентябре в Зейском районе вновь попытались найти пожарного-десантника из Йошкар-Олы 1985 года рождения, который пропал в мае во время тушения пожара. Поиски, как уточнили ИА «Амур.инфо», возобновились по инициативе федеральной «Авиалесоохраны» и длились два дня.

Спасатели поисково-спасательной группы города Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ вместе со специалистами федерального резерва «Авиалесоохраны» в течение двух дней обследовали территорию в районе трассы Зея – Снежнегорский. Как сообщается в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ, они разделились на две группы. Первая прошла по реке Темна на лодке, вторая – по берегу на вездеходе. В первый день обследовали 18 километров по реке, во второй – столько же до Зейского водохранилища. Но поиски результата не дали, и группа спасателей вернулась на место дислокации.

Как сообщало Амур.инфо, десантник-пожарный из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл пропал в районе поселка Снежногорск Зейского района 10 мая. В первые дни был обнаружен обрывок спецодежды с надписью: «Прости меня, доченька». Криминальных признаков в исчезновении мужчины нет, отмечали в «Авиалесоохране». Также на месте пропажи пожарного были обнаружены медвежьи следы. Участвовали в поисках и экстрасенсы, но безрезультатно.