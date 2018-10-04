В Благовещенске бесплатно принимают опавшую листву на переработку

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На участие в акции «Чистый город» подано 36 заявок. Первые субботники пройдут в ближайшие выходные. Об этом на заседании штаба акции 4 октября рассказал начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев.

В МКП «ГСТК» подготовлен весь необходимый инвентарь для проведения акции. Мусор, собранный бюджетными организациями, будет вывозиться силами МКП «ГСТК».

Мусор, собранный в рамках акции «Чистый город», принимается ежедневно с 7:00 до 19:00 на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: 10 километр Новотроицкого шоссе. Заявки на беспрепятственный пропуск техники на полигон ТБО необходимо направлять в управление ЖКХ отдел по благоустройству города, телефон/факс: 66-18-70.

Присутствовавший а заседании штаба руководитель ООО «ЭкоЛайф» сказал о том, что организация принимает опавшую листву на переработку на безвозмездной основе и в неограниченном количестве по адресу: Чигири, ул. Центральная, 51, телефон: 8 924-841-59-11.

Бесплатный прием мусора от организаций и учреждений, принявших участие в уборке территории в рамках акции «Чистый город», будет организован на полигоне твердых бытовых отходов. Строительный и крупногабаритный мусор бесплатно не принимается.

Жителям многоквартирных домов по поводу проведения субботников необходимо обращаться в свои обслуживающие или управляющие компании, которые обеспечат их необходимым инвентарем, сообщает пресс-служба администрации города.

Заявку для участия в субботниках можно подать по телефонам: 99-10-16, 99-10-15.

Осенний этап акции «Чистый город» стартовал 1 октября и продлится до 26 октября.