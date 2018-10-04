Спортсмены опасаются, что легкую атлетику в Благовещенске могут «похоронить»

Фото: amurliga.ru

В Благовещенске собираются капитально отремонтировать легкоатлетический манеж, который находится на стадионе «Амур». Несмотря на то, что для спортсменов и их тренеров ремонт – событие долгожданное, известие о предстоящих работах обрадовало не всех. Они говорят, что проводить работы надо весной и летом, когда тренироваться можно на улице. Зимой манеж – единственное приспособленное для занятий место.

Ремонт манежа будет – это дело решенное. Из резервного фонда федерального правительства на эти цели в октябре должно поступить 18,2 миллиона рублей. Об этой перспективе региональное правительство информировало еще в августе текущего года. И вот механизм запущен.

Уже отыгран аукцион на разработку проектно-сметной документации на 980 тысяч рублей из внебюджетных средств. В ноябре должны провести еще один аукцион – для определения подрядчика, который займется капитальным ремонтом помещений. И к концу декабря работы должны начаться.

Легкоатлеты, которые занимаются в этом манеже, рассказали, что до недавнего времени в помещениях висели объявления о предстоящих работах и грядущем закрытии помещения. Это известие многих шокировало: наступают холода, и тренировки с улицы переносятся под крышу. А манеж – единственное место в городе, приспособленное для занятий легкой атлетикой. Только там на 240-метровых дорожках можно тренироваться в специальной шипованной обуви, необходимой для отработки результатов.

«Летом и весной надо было делать, а сейчас, как раз когда спортсменам надо переходить в манеж, его хотят закрыть. Перенесли хотя бы на апрель, на май. Без манежа все наработанное уйдет. Если легкоатлет будет сидеть чисто на силовой тренировке, он все наработанное должен будет разбегивать как минимум год. Если не тренироваться вообще и только периодически ходить в тренажерный зал, то потом надо будет просто начинать все с чистого листа», – поделился один из легкоатлетов.

О том, что ремонт в манеже был нужен, и нужен давно, говорят все без исключения тренеры и спортсмены. И немало специалистов считает, что ради такого преображения надо потерпеть. Хотя и признаются, что если манеж зимой все-таки закроют, трудности будут.

«Я думаю, если ремонт необходим, то надо его делать. Манеж в очень плачевном состоянии: там и грибок, и разрушенная первая дорожка, и шведская стенка только называется шведской стенкой – столько лесенок разрушено. Обидно, конечно¸ что это будет в наш сезон подготовительный, но если другой возможности нет, – я наслышана, что или сейчас они осваивают эти деньги, или эти деньги уплывают, – то, конечно, нам нужен отремонтированный манеж, чтобы там все было современно и достойно. Потому что это небезопасно для здоровья дышать этой плесенью и пылью. Думаю, что все мы люди и отнесемся с пониманием», – считает Альбина Попова, руководитель Амурской региональной культурно-спортивной общественной организации «Клуб любителей бега "Бег к мечте"».

«Это чревато тем, что нам придется искать место. На сколько это будет, точно неизвестно. Это неудобно для спортсменов, но и заниматься в манеже не отремонтированном тоже плохо. Это мое мнение. Ремонтировать его все равно надо, потому что здесь и плесень, и дорожка одна нерабочая, и поворот постоянно на вираже, где можно травму получить. Тренировки спортсмены не пропустят, мы будем искать место, где нам заниматься. Какое-то время будут какие-то трудности для спортсменов, конечно, потому что в шиповках в зале мы бегать не будем. Да, немножко на результате скажется. Нам главное – в январе выступить на зоне Дальнего Востока. Это главный наш старт, а потом уже летняя зона Дальнего Востока. Естественно, постараемся пораньше выйти на улицу – в апреле-мае – и постараемся подготовиться», – соглашается Оксана Крутских, тренер отделения легкой атлетики спортивной школы олимпийского резерва.

«Мое мнение однозначное – ремонтировать его нужно, потому что хочется и на хорошем покрытии побегать, и чтобы не было никаких эксцессов, потому что мы за детей отвечаем. Если рухнет что-то, то пострадать все могут. Ремонтировать нужно однозначно. Я думаю, если даже закроют, мы как-то переживем этот страшный момент, и нам помогут найти залы. По крайней мере, нам это обещают. Поэтому похорон легкой атлетики, как многие говорят, не будет. Я так думаю, потому что работаю уже 32 года, и легкая атлетика была и в худших условиях – не умерла Даже если не поедем на зимние соревнования, на летние мы в любом случае поедем, потому что у нас с апреля открывается стадион. Зимний сезон даже если и пропустим, не думаю, что это будет катастрофа», – таково мнение Светланы Румынской, тренера по легкой атлетике школы олимпийского резерва.

Но не все тренеры и спортсмены настроены так оптимистично.

«Мы не против ремонта, мы только за него. Мы сами всегда настаивали, что манеж требует ремонта, потому, что дорожка приходит в негодность. Покрытие, которое есть, уже ветхое, ему лет 10, и хватит его буквально на полгода. Надо делать, потому что не будет покрытия, мы не сможем бегать. Систему отопления давно надо заменить, стены. Но не зимой же это делать, когда у нас других условий нет для тренировок. Иначе мы просто загубим легкую атлетику как вид спорта. Нам министр спорта сказал: "Мы вам найдем зал". Но ни один зал под легкую атлетику не пойдет. Нет альтернативы. И если вдруг манеж закроют на ремонт, во-первых, мы не сможем провести соревнования, во-вторых, мы не сможем бегать в шиповках, в третьих, нет ни одного манежа больше 40 метров. А нужны именно такие – чтобы наработать выносливость, нужны отрезки не менее 150-200 метров. Наш манеж позволяет выполнять эти объемы», – рассказал Виктор Левинский, председатель федерации легкой атлетики Амурской области.

Председатель федерации, сам тренер, объясняет: если манеж все-таки закроют и в нем нельзя будет проводить тренировки и соревнования, федерация не сможет отобрать членов сборной области и составить команды для выезда за пределы региона. А участие и хорошие результаты в таких соревнованиях и соревнованиях более высокого уровня дают области очки.

«Я тренер Елены Сойниковой, мы сейчас готовимся. И в сентябре следующего года мы выступим на чемпионате Европы в Венеции. И вот сейчас зимой мы хотели закладывать всю базу. Если этого не будет, накрывается чемпионат Европы. Хотя рейтинг соревнований очень высокий, он дает нашей Амурской области очки. Получая очки, мы попадаем в рейтинг и перечень базовых видов спорта. Сейчас в Амурской области их четыре – это одна из разновидностей карате, самбо, борьба и легкая атлетика. Благодаря очкам, набранным на чемпионатах и первенствах России, мы попали в реестр этих базовых видов. Если мы не будем выступать, ни о каких очках речи быть не может. Очки – это федеральное финансирование из Москвы по некоторым вопросам. Эти деньги всегда нам помогали. Мы приобретали оборудование, экипировались, на стадион купили то, что нам необходимо для соревнований. Но, чтобы выступать хорошо, нужно тренироваться плодотворно. И если мы не потеряем в тренировках, да ради бога, пускай делают, мы двумя руками за. Но если его вдруг закроют – мы вот этого боимся», – объясняет Виктор Иванович.

Мнение своего тренера полностью разделяет и спортсменка, бегунья Елена Сойникова.

Елена – мастер спорта по легкой атлетике, пятикратная рекордсменка области, чемпион ДФО, Амурской области и Благовещенска, двукратная чемпионка России (2018 год). Спортсменка говорит, если не сможет тренироваться в манеже, о высоких результатах на предстоящих спортивных соревнованиях можно забыть.

«Ремонт манежу нужен, несомненно. Но делать его в зиму, когда начинается зимний сезон у спортсменов и подготовка плавно переходит к летнему сезону, я считаю, что это неправильно. Все нормальные спортсмены тренируются периодами. Есть подготовительный период у легкоатлетов для лета, он проводится с февраля по март. Не будет подготовки зимней – не будет лета. И никак не наверстаешь. Вот вы не ели несколько дней и похудели на 4 килограмма, а потом наверстайте 4 килограмма, съев один раз кастрюлю борща. За месяц нельзя набегать четырехмесячную дозу, все должно быть постепенно. Про другие залы говорят – но это то же самое, что я тяжелоатлету дам деревянный брусок и скажу: "На, занимайся". У нас есть специфическое покрытие для легкоатлетов и специфическая обувь – шиповки, в которых мы должны бегать и во время тренировочного процесса. В других зала шиповками мы просто порвем покрытие. А бегать в обычных кроссовках – это как лыжнику тренироваться в кроссовках вместо лыж. И как, скажите, мне набегать по залу 5 километров, если зал в среднем 50 метров. То есть мне раз 300 придется туда–обратно бегать», – поделилась именитая спортсменка.

Среди тех, кто категорически против проведения зимних работ, звучат и такие мнения, что выпускники школ не успеют как следует потренироваться и сдать нормы ГТО. Тогда как высокие результаты дают выпускникам преимущество при поступлении в вузы.

«Почему ремонт не делали летом, когда там никого не было и все бегали на стадионе на улице? У нас уже было так – ремонтировали манеж, мы бегали под целлофаном, в шапочках, в холоде, окна там были выставлены. Ни одного призового места у нас не было», – рассказал еще один тренер по легкой атлетике.

Не делали ремонт летом, потому что средств не было, объясняют областные спортивные чиновники. И сами сетуют, что деньги на ремонт пришли так поздно. И в областном минспорта, и в региональном центре спортивной подготовки согласны, что в идеале капитально ремонтировать манеж надо весной и летом. Но просто отложить федеральные средства никто не имеет права. Последствия могут быть самыми серьезными.

«Вопрос с деньгами решился только сейчас. Конечно, было бы правильно, чтобы дали их летом, а еще лучше весной, кода спортсмены могли тренироваться на улице. Это деньги, переходящие на 2019 год. Мы уже отыграли аукцион по выбору, кто будет производить ПСД. Сейчас идут обследования. На основании обследования подготовят ПСД, мы проведем экспертизу, в ноябре отыграем аукцион по выбору подрядчика, в этом году должны начать приступить к каким-то работам. Мы сейчас планируем, чтобы не прерывать тренировочный процесс, какие-то работы делать, но тренировочный процесс не прекращать. Потому что сегодня очень много спортсменов у нас пойдут на улицу. Представляете, легкая атлетика – олимпийский вид спорта, базовый у нас в области, и мы на зиму их отправим в зал 20 метров длиной – о каких результатах говорить можно! Будем искать выход, чтобы было максимально безболезненно для всех. Потому что это государственные закупки, и я как человек, который отвечает за использование средств, не хочу брать на себя такую ответственность и потом объясняться в прокуратуре», – объяснил Михаил Лапин, генеральный директор регионального центра спортивной подготовки.

Областные чиновники не скрывают – вопрос о закрытии манежа действительно стоял. Сейчас пытаются найти выход из ситуации, в заложниках у которой оказались все – и спортсмены, и чиновники.

«Начать осваивать эти деньги в этом году, иначе их заберут. Мы сейчас все делаем, чтобы и ремонт сделать, и сохранить возможность для занятий. Встречались с федерацией легкой атлетики. Готовы рассмотреть любые возможности, чтобы не ограничить возможности занятий. Но надо понимать, что не каждый год нам дают 18 миллионов на капитальный ремонт манежа. Мы хотим там сделать современное покрытие, все сделать, как следует. Планируем выйти на ремонт манежа к 20 числам декабря – начать непосредственно работы. До этого времени спортсмены могут тренироваться. Мы сейчас не можем пока определить, какие работы можно сделать в первую очередь, какие во вторую. Поэтому, когда подрядчик выйдет, мы с ним будем оговаривать, что они могут сделать – может, какие-то подтрибунные помещения начнут делать, может, раздевалки и еще что-то, чтобы нам начать осваивать деньги, но чтобы манеж при этом работал. Мы над этим работаем. У нас даже заседание правительства было по этому поводу. Мы эту проблему знаем», – заверил министр по физической культуре и спорту Юрий Кретов.

Грядущий ремонт манежа и возможные трудности, с которыми спортсменам придется столкнуться, если на зиму его все-таки закроют, вновь всколыхнул разговоры о том, что области нужен настоящий легкоатлетический манеж. Тот, что у спортсменов в Благовещенске есть сейчас, на самом деле и не манеж вовсе, а подтрибунное помещение на стадионе «Амур», приспособленное под бег. Оно и в официальных документах фигурирует именно под таким определением.

Легкая атлетика – это все виды бега, прыжки в длину, высоту, с шестом, метания снарядов. В городе легкой атлетикой занимаются порядка 500 человек от мала до велика. Спортсмены мечтают об отдельном большом помещении с круговой дорожкой для бега, возможно, с полями для игровых видов спорта. Такие манежи амурские спортсмены видят, приезжая на соревнования в другие города.

Легкоатлетический манеж «Байкал-Арена»

В нынешнем приспособленном помещении невозможно тренироваться в прыжках с шестом, хотя для этого есть шестовая яма, которую не устанавливают. Метанием копья занимаются только летом, но и результатов высоких в этом виде нет. Чемпионат и первенство Амурской области по толканию ядра даже в морозы проводят на улице. А во время соревнований в помещении по другим легкоатлетическим видам на дорожках хватает места только соревнующимся. Для тех, кому надо размяться перед стартом, места уже нет.

Но даже в таких приспособленных условиях тренеры воспитывают чемпионов. Некоторые из них затем уезжают из Приамурья, кто-то именно из-за отсутствия условий для дальнейшего профессионального роста.

В свое время уехал из Амурской области и Артем Примак, ставший в 2017 году двукратным чемпионом России по легкой атлетике.

Фото: личный архив Елены Сойниковой, amurliga.ru, baikal-arena.com, shoramur.ru, amursport.ru, sport28.ru