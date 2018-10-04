Домработница разгромила квартиру хозяйки из-за беременности дочери

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Американка Дживи Сноу (Geevee Snow) рассказала о погроме в квартире, который устроили уборщицы. Об этом пострадавшая написала в своем Facebook-аккаунте.

По словам Дживи, она обратилась в клининговую службу Joanna с просьбой прислать специалистов по уборке дома. На ее вызов откликнулись две уборщицы, которым хозяйка оставила квартиру и аванс в 180 долларов, после чего ушла по личным делам.

Когда американка вернулась, она увидела, что квартира была разгромлена, а одна из уборщиц спала на полу. «Подставка для специй была разбита, мраморный кофейный столик – перевернут, пропали ключи, весь алкоголь был выпит, а диван был испачкан шоколадным мороженым», — описала разрушения в квартире пострадавшая.

Полиция отказалась заниматься делом Дживи и посоветовала обратиться в гражданский суд. Тогда пострадавшая написала жалобу в клининговую компанию, потребовав компенсацию за сломанную мебель и технику. Однако в сервисе, который прислал уборщиц, заявили, что сотрудница напилась из-за семейных проблем. Они утверждали, что уборщицу бросил муж после 19-летнего брака, а ее дочь-подросток забеременела. Компания отказалась выплатить ущерб потерпевшей, сообщает GFAclaims.com.