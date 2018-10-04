Амурчане впервые пишут Всероссийский экономический диктант

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«Экономический диктант регион пишет впервые, так как приглашение принять участие от организаторов получили только в этом году. В акции принимают участие школьники 9–11 классов, учащиеся колледжей, студенты вузов, работающее население. Всего подготовлены площадки на базе Благовещенского педуниверситета, Дальневосточного аграрного университета и на базе колледжа в городе Белогорске», – сказала куратор Светлана Ланина.

Точное количество участников назвать пока сложно. «Оно будет известно позже. Но, для примера: на площадке БГПУ диктант пишут около 200 человек. К тому же любой желающий может написать диктант, зарегистрировавшись на сайте акции», – пояснила куратор.

Результаты решения теста, в который входит 25 вопросов, будут обработаны и озвучены 16 октября.

Образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» впервые прошла 12 октября 2017 года. Было организовано 638 региональных площадок в 80 субъектах России. Диктант собрал свыше 60 тысяч участников. В 2018 году к акции подключились около 100 тысяч человек из 83 регионов РФ, впервые диктант напишут за рубежом – в Монголии, Приднестровье и Таджикистане, сообщает ТАСС.