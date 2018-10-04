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Амурчане впервые пишут Всероссийский экономический диктант

Амурчане впервые пишут Всероссийский экономический диктант
Фото: Udm-Info

В четверг, 4 октября, Амурская область впервые приняла участие в акции «Всероссийский экономический диктант». Задание в области экономики амурчане выполняли на двух площадках в Благовещенске и одной – в Белогорске.

«Экономический диктант регион пишет впервые, так как приглашение принять участие от организаторов получили только в этом году. В акции принимают участие школьники 9–11 классов, учащиеся колледжей, студенты вузов, работающее население. Всего подготовлены площадки на базе Благовещенского педуниверситета, Дальневосточного аграрного университета и на базе колледжа в городе Белогорске», – сказала куратор Светлана Ланина.

Точное количество участников назвать пока сложно. «Оно будет известно позже. Но, для примера: на площадке БГПУ диктант пишут около 200 человек. К тому же любой желающий может написать диктант, зарегистрировавшись на сайте акции», – пояснила куратор.

Результаты решения теста, в который входит 25 вопросов, будут обработаны и озвучены 16 октября.

Образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» впервые прошла 12 октября 2017 года. Было организовано 638 региональных площадок в 80 субъектах России. Диктант собрал свыше 60 тысяч участников. В 2018 году к акции подключились около 100 тысяч человек из 83 регионов РФ, впервые диктант напишут за рубежом – в Монголии, Приднестровье и Таджикистане, сообщает ТАСС.

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#конкурсы #образование #экономика


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Комментарии
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  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    Блин, очень интересно, но почему я только сейчас об этом узнал? Это освещалось?

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    Освещалось. Вот: http://www.amur.info/news/2018/08/21/142442

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Кому вобще интересно писать эти диктанты? Заняться больше нечем?

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