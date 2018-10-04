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сегодня, 15:28 0

Вступил в силу приговор благовещенцу, сбившему на автомобиле друга

Вступил в силу приговор благовещенцу, сбившему на автомобиле друга
Фото: nashkraj.by

В Амурской области вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Благовещенска. Мужчина был признан виновным в убийстве друга, и ближайшие годы он проведет в колонии.

Трагедия произошла весной 2018 года. Установлено, что в вечернее время горожане вместе с женами распивали спиртное в автомобиле, припаркованном во дворе дома. Между друзьями возникла ссора, перешедшая в драку. Они вышли из автомобиля, и благовещенец получил от приятеля несколько ударов по голове. Видя, что обидчик стоит перед капотом автомобиля, горожанин решил сбить его. Он сел за руль и совершил умышленный наезд на друга. Тот скончался на месте происшествия.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Осужденный с этим не согласился. Он полагал, что совершил преступление в состоянии аффекта. Жалобу мужчины рассмотрел Амурский областной суд, который 4 октября оставил приговор Благовещенского городского суд в силе. Данный приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды #транспорт


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