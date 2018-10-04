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сегодня, 15:26 0

Улицу Амурскую в Благовещенске перекроют на 10 дней

Улицу Амурскую в Благовещенске перекроют на 10 дней
Фото: sochinews.io

С 5 октября в Благовещенске временно перекроют улицу Амурскую. Ограничение продлится 10 дней.

В период с 5 по 15 октября в связи с ремонтом проезжей части будет ограничено движение транспортных средств по улице Амурской между Больничной и Батарейной на участке Амурская – Больничная. Подъезд к многоквартирным домам будет осуществляться с улицы Батарейной – переулка Серышевского, сообщает пресс-служба администрации города.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт


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