Браконьер из Шимановска попался с убитыми изюбрем и зайцем

Фото: almada.org

Тушу изюбря и зайца нашли в машине жителя Шимановска. Документы, дающие право на охоту, у мужчины были, но добыть по ним он должен был кабана. Факт браконьерства выявлен на землях Шимановского промхоза, в районе реки Ту.

Следы, уходящие с трассы в лес, служащие областного охотуправления заметили в ходе стандартного рейда. Проехав по ним, они добрались до зимовья и буквально через несколько минут увидели УАЗ, а за рулем – водителя с расчехленным оружием.

«Практически сразу увидели, что задний борт машины в крови, начали досмотр. В салоне оказалась ванна, а в ней – туша изюбря и добытый заяц. У водителя при себе также было две единицы оружия: гладкоствольное и нарезное. На место вызвали сотрудников полиции. Добычу и оружие изъяли», – рассказал служащий управления, работавший на месте происшествия.

В отношении браконьера составлены материалы, которые переданы в отдел полиции по месту совершения преступления. За незаконную охоту нарушителю грозят санкции, вплоть до лишения свободы, а также крупная компенсация за ущерб, нанесенный природе области.

По предварительной оценке специалистов, добытый изюбрь – самка, следовательно, сумма компенсации составит 350 тысяч рублей, сообщает областное охотуправление.