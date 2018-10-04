Василий Орлов раскритиковал амурский фонд капремонта и допустил увольнение руководителя
Глава Приамурья Василий Орлов высказал резкое недовольство работой Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Губернатор не исключил, что глава фонда Сергей Батурин будет уволен со своей должности.
В настоящее время Василий Орлов продолжает работу в Селемджинском районе. Он встретился с местными жителями, и в числе прочих был поднят вопрос плохого состояния многоквартирных домов в районе. Жители обратили внимание Орлова на то, что из-за большого износа зданий и коммуникаций управляющие компании отказываются брать их на обслуживание, а информации о том, когда дома будут приводиться в порядок за счет средств фонда капитального ремонта, у людей нет.
Ответить на этот вопрос не смог представитель фонда капитального ремонта, находившийся в режиме видеоконференцсвязи на заседании из Благовещенска. Директор фонда Сергей Батурин на связь не вышел.
«Я уже не раз делал замечания руководителю фонда относительно эффективности его работы. По моему поручению 2 месяца назад специалисты фонда должны были подготовить предложения в изменение законодательства, которые позволили бы более оперативно и эффективно расходовать средства на необходимый ремонт. Однако предложения до сих пор не готовы», – сказал Василий Орлов.
«За неисполнение поручений глава региона выразил готовность принять самые жесткие меры воздействия к руководству фонда, вплоть до освобождения от должности Сергея Батурина», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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