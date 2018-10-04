Василий Орлов раскритиковал амурский фонд капремонта и допустил увольнение руководителя

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Глава Приамурья Василий Орлов высказал резкое недовольство работой Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Губернатор не исключил, что глава фонда Сергей Батурин будет уволен со своей должности.

В настоящее время Василий Орлов продолжает работу в Селемджинском районе. Он встретился с местными жителями, и в числе прочих был поднят вопрос плохого состояния многоквартирных домов в районе. Жители обратили внимание Орлова на то, что из-за большого износа зданий и коммуникаций управляющие компании отказываются брать их на обслуживание, а информации о том, когда дома будут приводиться в порядок за счет средств фонда капитального ремонта, у людей нет.

Ответить на этот вопрос не смог представитель фонда капитального ремонта, находившийся в режиме видеоконференцсвязи на заседании из Благовещенска. Директор фонда Сергей Батурин на связь не вышел.

«Я уже не раз делал замечания руководителю фонда относительно эффективности его работы. По моему поручению 2 месяца назад специалисты фонда должны были подготовить предложения в изменение законодательства, которые позволили бы более оперативно и эффективно расходовать средства на необходимый ремонт. Однако предложения до сих пор не готовы», – сказал Василий Орлов.

«За неисполнение поручений глава региона выразил готовность принять самые жесткие меры воздействия к руководству фонда, вплоть до освобождения от должности Сергея Батурина», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.