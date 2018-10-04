Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:50 14

Василий Орлов раскритиковал амурский фонд капремонта и допустил увольнение руководителя

Василий Орлов раскритиковал амурский фонд капремонта и допустил увольнение руководителя
Фото: fkramur.ru

Глава Приамурья Василий Орлов высказал резкое недовольство работой Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Губернатор не исключил, что глава фонда Сергей Батурин будет уволен со своей должности.

В настоящее время Василий Орлов продолжает работу в Селемджинском районе. Он встретился с местными жителями, и в числе прочих был поднят вопрос плохого состояния многоквартирных домов в районе. Жители обратили внимание Орлова на то, что из-за большого износа зданий и коммуникаций управляющие компании отказываются брать их на обслуживание, а информации о том, когда дома будут приводиться в порядок за счет средств фонда капитального ремонта, у людей нет.

Ответить на этот вопрос не смог представитель фонда капитального ремонта, находившийся в режиме видеоконференцсвязи на заседании из Благовещенска. Директор фонда Сергей Батурин на связь не вышел.

«Я уже не раз делал замечания руководителю фонда относительно эффективности его работы. По моему поручению 2 месяца назад специалисты фонда должны были подготовить предложения в изменение законодательства, которые позволили бы более оперативно и эффективно расходовать средства на необходимый ремонт. Однако предложения до сих пор не готовы», – сказал Василий Орлов.

«За неисполнение поручений глава региона выразил готовность принять самые жесткие меры воздействия к руководству фонда, вплоть до освобождения от должности Сергея Батурина», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 2418

#губернатор #ЖКХ


Общество

В Благовещенске бесплатно принимают опавшую листву на переработку
Общество 8

После вмешательства прокуратуры в микрорайоне Европейский дали горячую воду
Общество 2

На реке Селемдже начал работу долгожданный паром

Общество

В травмпункте Свободного собирают в тазики текущую сверху воду (видео)
Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Какая часть фонда уйдет с горе управленцем ?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Тахографист

    Какая часть фонда уйдет с горе управленцем ?



    Скорее, уже ушла... (



  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    2 часа назад

    Я бы тоже был недоволен, если бы мои подчиненные трубки не брали.

  • Илья1380

    Илья1380
    2 часа назад

    ))) даже не знал, что фонд настолько могуч, что готовит предложения в изменение законодательства. Так вот кто у нас законами рулит. Неожиданно

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    2 часа назад

    Давно пора. Туда нужен эффективный менеджер, чтобы хоть как-то сдвинуть капремонт в области

  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    1 час назад

    Ну да, с такими деньгами можно на кого угодно блот положить.

    1,5 лярда проще в банках крутить да процентовку выжимать. А жители - а чё жители - лапы пусть цасут в своих мухосранях.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Да, уж.... как они ремонты делают - лучше бы не начинали!

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    И лучше всего объявить конкурс на эту должность, а не "своих" пристраивать мин-ву ЖКХ!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    «За неисполнение поручений глава региона выразил готовность принять самые жесткие меры воздействия к руководству фонда, вплоть до освобождения от должности Сергея Батурина»



    Великолепно, но я бы текст немного поменял, например - «За неисполнение поручений глава региона принял решение об освобождении от должности Сергея Батурина и выразил готовность принять самые жесткие меры воздействия к руководству фонда».

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    Доигрался, пока пока Батурин, жестко но верно

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    [youtube][/youtube]

    у "батьки" нужно учиться!

  • Щуп

    Щуп
    17 минут назад

    домовенок

    Да, уж.... как они ремонты делают - лучше бы не начинали!



    Во это вы чертовски правы. Я бы им заплатил лишь бы не делали.(шутка)

  • сибирячка

    сибирячка
    10 минут назад

    вообще всю конторку надо прикрыть нафиг

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    Фонд капитального ремонта - это СФОРМИРОВАННЫЙ и ОБЕСПЕЧЕННЫЙ СПРОС, какого хрена не строятся предприятия, котолыре с ополрой на недра и ресурса области выпускали необходимую продукцию? Почему они не в государственно-частном партнёрстве?

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь