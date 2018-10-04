Рабочим из Тыгды так и не выплатили долги по зарплате

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В четверг, 4 октября, рабочие, трудившиеся в поселке Тыгда Магдагачинского района, сообщили, что им до сих пор не выплатили долги по зарплате. Ситуацию с задолженностью проверяла прокуратура, и руководство фирмы заявляло, что полностью рассчитается с сотрудниками до 3 октября.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», компания «ГК Промышленный регион Дальнего Востока» задолжала зарплату 60 работникам за июль-август 2018 года. Общая сумма долга – 2,85 миллиона рублей. С 24 сентября вахтовиков, по их словам, перестали кормить в столовой, и они начали вынужденную голодовку. Прокуратура провела проверку и установила факт задолженности.

На сайте областной прокуратуры сообщается, что «по информации генерального директора общества погашение заработной платы планируется в полном объеме до 03 октября 2018 года».

Ранее рабочие сообщали в редакцию информагентства, что еще 29 сентября, после появления публикации в СМИ, руководство выплатило по 10 тысяч рублей наличными тем, кто еще оставался на месте стройки в Тыгде. А до 3 октября пообещало рассчитаться полностью по безналичному расчету.

По словам рабочих, на 4 октября деньги им так и не выплатили. «Нам выплатили 10 тысяч рублей, чтобы мы смогли уехать домой с территории, – рассказал один из рабочих Никита. – Остальные деньги я так и не получил».

Информацию об этом подтвердил другой рабочий. «Обещали всё выплатить 3 октября, – рассказал он. – В этот день мы позвонили генеральному директору Александру Коневу. Он нам сообщил, что сейчас находится в прокуратуре и созвонится в восемь часов. Но на связь так и не вышел. С утра мы все ему звоним, но он трубку не берет. Так что деньги мы не получили, и нам пока еще никаких обещаний не давали».

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» не удалось дозвониться до генерального директора «ГК Промышленный регион Дальнего Востока» для того, чтобы получить его комментарий. Телефон оказался недоступен.