Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:31 12

Для нужд космодрома Восточный построят медсанчасть за 6 миллиардов рублей

Для нужд космодрома Восточный построят медсанчасть за 6 миллиардов рублей
Фото: 1pnz.ru

Для нужд космодрома Восточный построят комплекс зданий медико-санитарной части. Строительство обойдется в 6 миллиардов рублей.

Для нужд космодрома, в частности, будут построены детская поликлиника, стационар для взрослых, акушерское отделение, женская консультация, патологоанатомическое отделение, пищеблок, гараж Центра гигиены и эпидемиологии, хозяйственный корпус, убежище, распределительная трансформаторная подстанция.

«Начальная (максимальная) цена контракта: 6 107 200 000 (шесть миллиардов сто семь миллионов двести тысяч) рублей», – говорится в документации. Размер обеспечения контракта устанавливается в 610 миллионов рублей, указывается на сайте госзакупок.

При этом в 2018 году будет выделено 130 миллионов рублей, оставшаяся часть суммы в 5,9 миллиарда рублей будет предоставлена в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на конкурсную документацию.

Отмечается, что все строительные работы должны быть завершены не позднее 25 декабря 2022 года. В 2018-2019 годах проведут проектные работы, само строительство начнется в 2020 году.

Площадь участка, на котором развернутся работы, составляет 47,2 тысячи квадратных метров, площадь самой застройки превысит 9 тысяч квадратов. Ориентировочная общая площадь зданий – 24,5 тысячи квадратных метров.

Просмотров всего: 323

#здоровье #космодром #строительство


Общество

Очередная ракета взлетит с Восточного на день раньше
Спорт 1

Спортсмены опасаются, что легкую атлетику в Благовещенске могут «похоронить»

Общество

Амурских детей будут учить правилам поведения на дорогах в условиях, близких к реальности
Общество 1

ТАСС: один из комплексов на Восточном модернизируют под ракету «Ангара»
Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Док

    Док
    2 часа назад

    Ну ну посмотрим

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Очередной распил

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    2 часа назад

    О, еще одна больничка - круто

  • архаровец77

    архаровец77
    2 часа назад

    почему там строят а тут не строят.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Надеюсь строить будут в Свободном, что бы и местные жители могли получать бесплатные современные мед услуги. Не?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    как всегда - отмыв бабла.

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    1 час назад

    Предлагаю эти деньги раздать нуждающимся. Всё равно половину стырят.

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    Я думаю ее в свободном и построят, как раз сейчас озабочены бесплатным здравоохранением

  • fon

    fon
    1 час назад



    Размер обеспечения контракта устанавливается в 610 миллионов рублей, указывается на сайте госзакупок.



    Круто заточено. Ну и кто такое обеспечение осилит? Уборщица из Газпрома?

  • Xxxchel

    Xxxchel
    43 минуты назад

    Причем тут Свободный?! Где свободный а где космодром. Одно не понятно дома не достроили так и стоят девятиэтажки брлшенные а мсч расстраивают. Да и населегие там какое?? Глупо как то все

  • Xxxchel

    Xxxchel
    43 минуты назад

    Причем тут Свободный?! Где свободный а где космодром. Одно не понятно дома не достроили так и стоят девятиэтажки брлшенные а мсч расстраивают. Да и населегие там какое?? Глупо как то все

  • Xxxchel

    Xxxchel
    43 минуты назад

    Причем тут Свободный?! Где свободный а где космодром. Одно не понятно дома не достроили так и стоят девятиэтажки брлшенные а мсч расстраивают. Да и населегие там какое?? Глупо как то все

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь