Для нужд космодрома Восточный построят медсанчасть за 6 миллиардов рублей

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Для нужд космодрома Восточный построят комплекс зданий медико-санитарной части. Строительство обойдется в 6 миллиардов рублей.

Для нужд космодрома, в частности, будут построены детская поликлиника, стационар для взрослых, акушерское отделение, женская консультация, патологоанатомическое отделение, пищеблок, гараж Центра гигиены и эпидемиологии, хозяйственный корпус, убежище, распределительная трансформаторная подстанция.

«Начальная (максимальная) цена контракта: 6 107 200 000 (шесть миллиардов сто семь миллионов двести тысяч) рублей», – говорится в документации. Размер обеспечения контракта устанавливается в 610 миллионов рублей, указывается на сайте госзакупок.

При этом в 2018 году будет выделено 130 миллионов рублей, оставшаяся часть суммы в 5,9 миллиарда рублей будет предоставлена в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на конкурсную документацию.

Отмечается, что все строительные работы должны быть завершены не позднее 25 декабря 2022 года. В 2018-2019 годах проведут проектные работы, само строительство начнется в 2020 году.

Площадь участка, на котором развернутся работы, составляет 47,2 тысячи квадратных метров, площадь самой застройки превысит 9 тысяч квадратов. Ориентировочная общая площадь зданий – 24,5 тысячи квадратных метров.