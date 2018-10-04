Амурских детей будут учить правилам поведения на дорогах в условиях, близких к реальности

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«Лаборатория безопасности» – центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – откроется в Амурской области. Он появится на базе Амурского областного института развития образования в рамках реализации федерального проекта по безопасности дорожного движения.

«"Лаборатория безопасности" – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя автобус, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным», – сообщили в отделе дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области.

Детям покажут, как устанавливать и закреплять автокресло, как правильно фиксировать в нем ребенка, будут отработаны и другие полезные навыки.

Торжественная передача оборудования на площади перед ОКЦ запланирована на 10:00 9 октября. В ней будут участвовать руководство региона, представители регионального УМВД России, Российского союза автостраховщиков, экспертного центра «Движение без опасности».

Открытие «Лаборатории безопасности» в Приамурье стало возможным благодаря участию министерства образования и науки Амурской области в федеральной программе. В настоящее время центры уже успешно работают в 31 субъекте страны. Всего за два года реализации проекта планируется участие в общей сложности 35 регионов, где обучение пройдут более 120 тысяч детей, сообщает пресс-служба областного минобра.