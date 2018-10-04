Жительница Свободного вышла в финал конкурса «Королева СНГ–2018»

Фото: gzt-sv.ru

Жительница Свободного Елена Логинова борется за победу в конкурсе красоты «Королева СНГ–2018». 1 октября девушка отправилась в Москву на в финал.

Как пишет Gzt-sv.ru, Елена Логинова раньше уже участвовала в конкурсах красоты, которые проводились в Свободном.

«Каждый номер Елены был запоминающимся, оригинальным и сложным в технике выполнения. Эта девушка всегда отличалась волей к победе и непревзойденным упорством в достижении своих целей. Ее жизненный девиз, с которым она заявлялась на конкурс "Мисс Свободный–2015": "Нет ничего такого, чему нельзя научиться, главное – очень этого захотеть"», – пишет издание.

В следующем конкурсе – «Мисс Свободный–2017» Елена завоевала сразу несколько титулов.

За титул «Королева СНГ–2018» девушке придется побороться с 15-ю представительницами из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.

Конкурс начался в Москве 2 октября, финал его состоится 10 октября.

«Кастинг открылся в конце августа и длился почти месяц, – рассказала Елена. – Меня организаторы нашли в Инстаграме и пригласили для участия. Я им предоставила свое портфолио и видео. Думала, что могут возникнуть проблемы из-за моего роста – 167 сантиметров, но, как оказалось, там принимают для участия девушек с ростом от 160 сантиметров. Мне объяснили, что девушек отбирают по евростандарту, то есть нет ограничений в возрасте и так далее. Большое значение имеют внешность, харизма и интеллект. За месяц до вылета в Москву я жила практически в удвоенном режиме. Надо было успеть привести себя в порядок – скинуть пару килограммов, решить дела на работе, ну и подготовиться непосредственно к самому конкурсу».

В Москве с участницами будут работать лучшие хореографы, стилисты, визажисты, будет проводиться обучение дефиле и ораторскому мастерству. Девушки познакомятся с культурой России, побывают на закрытых светских мероприятиях, увидят лучшие достопримечательности города и примут участие в благотворительном проекте.

Каждая из участниц получит ценные подарки – дорогие ювелирные украшения, поездки на двоих, шубы, фото на обложках журналов, обучение в ведущих вузах страны, съемки в клипе, титул, диплом. Но Королевой СНГ станет только одна. Победительницы поедет на конкурс в Европу.