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сегодня, 14:26 0

Тепло, небольшие осадки: прогноз погоды в Амурской области на 5 октября

Тепло, небольшие осадки: прогноз погоды в Амурской области на 5 октября
Фото: ok.ru

Ночью 5 октября в Амурской области осадков не ожидается. Днем по северо-западу прогнозируют увеличение облачности, местами пройдет слабый, умеренный дождь. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 1-6, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 3...8, днем – 19...24, местами по северу – 9...14 градусов.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер с юга подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 6...8, днем поднимется до 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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