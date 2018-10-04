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сегодня, 13:40 0

Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой устроила ей фотосессию в гробу

Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой устроила ей фотосессию в гробу
Фото: instagram.com

20-летнюю Полину похоронили 7 июля, а 4 октября в Сети сестра умершей опубликовала фото звезды телешоу в гробу. Под снимком она оставила сообщение: «Все, кто не смог с ней попрощаться».

Экс-участницу телестройки нашли мертвой в квартире одного из ее друзей в северной части Москвы 4 июля. Вероятнее всего, причиной смерти стала передозировка наркотическими препаратами.

По свидетельствам очевидцев, самочувствие Полины Лобановой заметно ухудшилось еще в клубе, где девушка накануне трагедии проводила время со своими приятелями. От помощи врачей скорой помощи участница «Дома-2» отказалась. До следующего дня она не дожила.

Фото: instagram.com

Версию следствия родные девушки отрицают. 20-летнюю Полину похоронили 7 июля, а сегодня в Сети сестра умершей опубликовала фото звезды телешоу в гробу. Это не первый такой фотосет умершей. После того как со дня гибели Полины прошло 40 дней, Василиса отметила день памяти сестры постом: «Кто неравнодушен, помяните, пожалуйста, ее».

Сестра Полины и ее подруги продолжают выражать недовольство в адрес полиции. Они заявляют, что из квартиры Полины пропали ценные вещи и деньги, но полиция не заинтересована в раскрытии преступления: «Видимо, над этим делом либо не хотели работать, либо сыграла свою роль коррупция», – считает Василиса.

После того как кадр оказался в Сети, подписчики молниеносно негативно отреагировали. Фолловеры возмущены, как можно на всю страну показывать фото родного человека, лежащего в гробу, сообщает VistaNews.ru.

Фото: instagram.com

У Василисы свои взгляды на мораль. Она уверена, что имеет право выставлять на всеобщее обозрение подобные фото. «Вам дай повод для разговора, а вы такую [ерунду] напишите! Это [кошмар], товарищи! Реально насмешили», – высказалась Василиса в социальных сетях.

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#происшествия #шоу-бизнес


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