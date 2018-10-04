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сегодня, 13:38 3

В Приамурье появился единственный племенной завод по разведению коров

В Приамурье появился единственный племенной завод по разведению коров

Агрофирма, расположенная в Благовещенском районе, повысила свой статус и официально стала племенным заводом по разведению коров красно-пестрой породы. Поголовье стада здесь насчитывает 2 235 животных, из них — 1 149 коров. 2 октября в хозяйство завезли 60 племенных нетелей из Красноярского края.

Ранее предприятие имело статус племенного репродуктора. Теперь это единственный племзавод на территории области.

«Предприятие действительно заслужило этот престижный статус. Хозяйство работает уже много лет и отвечает всем требованиям. И животные всегда — посмотреть приятно. Новый статус даст агрофирме новый толчок к развитию, поскольку предусматривает приоритет по господдержке и участию в любых федеральных и областных программах, — рассказала начальник отдела племенного животноводства управления ветеринарии и племенного животноводства Елена Талалай.

Первую партию нетелей красно-пестрой породы в хозяйстве уже встретили, вторая — еще 40 голов — подойдет в конце октября. Свое стадо агрофирма обновляет каждый год, что положительно сказывается на породных и продуктивных качествах, дает возможность постоянно наращивать маточное поголовье.

Нетели из племенного хозяйства «Искра Ленина» Красноярского края в пути находились четверо суток. Они хорошо перенесли дорогу и чувствуют себя прекрасно, все здоровы. Пока нетелей поставили на карантин, сообщает областное управление ветеринарии.

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#сельское хозяйство #экономика


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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    14-15 лет назад в Садовом тамбовского района тоже хотели сделать племзавод...срочно нашли ящур и убили все коров, хоия нет не всех некоторым коровам повезло их забрали по домам. Стало быть спасли животных.

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    В садовом хотели построить, а благ районе уже есть, молодцы явный показатель развития сельхоз бизнеса

  • системник

    системник
    1 час назад

    Еще один бюджетный сосок получила агрофирма. Красиво работают ребята, неликвид фермерам, замену из Красноярска.

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