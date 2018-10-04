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4октября
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сегодня, 13:16 0

Доставщик пиццы спас женщину от смерти

Доставщик пиццы спас женщину от смерти
Фото: sd.net.ua

В американском населенном пункте Уолдо, штат Висконсин, доставщик пиццы спас женщину, которую похитил бывший партнер. Благодаря этому случаю удалось задержать опасного преступника.

Когда 24-летний Джои Грандл (Joey Grundl) привез пиццу одному из заказчиков, он заметил в глубине дома избитую женщину. Она показала на синяк под глазом и беззвучно прошептала: «На помощь». Затем женщина добавила: «Позвони в полицию». Вернувшись к машине, доставщик пиццы набрал номер службы спасения 911 и рассказал об увиденном.

Прибывшие по вызову помощники шерифа выяснили, что пиццу заказал бывший партнер хозяйки дома. Он ворвался к ней без стука, избил ее, а затем связал проводом от пылесоса по рукам и ногам и заткнул рот полотенцем. Мужчина развязал ее незадолго до приезда Грандла. Она просила освободить ее, но тот ответил: «Ты знаешь, что я не могу этого сделать».

Мужчину арестовали и обвинили в семи случаях домашнего насилия, в том числе в удушении, а также в похищении человека. Кроме того, он сознался, что у него в автомобиле было огнестрельное оружие, сообщает «Лента.ру».

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#криминал #происшествия #США


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