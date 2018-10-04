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В Благовещенском районе разводят фазанов (фото)

В Благовещенском районе разводят фазанов (фото)

Житель Благовещенска разводит фазанов. На фазаньей ферме у него живут сто пернатых постояльцев. Кормят их комбикормом и овощами. Птенцов хозяин выращивает в обычной квартире.

Поймать птицу счастья за хвост для Алексея Першина не проблема. Он основал в Благовещенском районе фазанью ферму. Первые фазаны появились на территории одной из строительных баз осенью прошлого года. 10 пернатых приехали из Москвы и Хабаровска, но выжить удалось не всем. Почти сразу самки начали делить территорию, и диких птиц пришлось докупать, вспоминает хозяин фермы.

Сейчас в фазанарии сто постояльцев. Два вольера – для взрослых и молодых особей – хозяин фермы делал своими руками. Главное – плотная сетка на потолке, которая не даст птицам улететь. Ранее опыта разведения пернатых у Алексея Першина не было. Все пришлось познавать опытным путем. На своих ошибках он узнал, что фазаны – плохие родители. Яйца они не высиживают. Выращивать птенцов в течение 24 дней приходится в своей квартире в специальном инкубаторе. Ждать потомство начинают с апреля.

«Были попытки. Они наносили по 20 штук в одну лунку. Я ждал, когда курица сядет. Она вроде посидела, но ушла. Я подозреваю, что, может быть, им места мало. Да и разные факторы: зашел их покормить, а она напугалась и с насеста убежала. Но все равно попытки были», – говорит хозяин фазаньей фермы Алексей Першин.

В большой семье птенцам приходится клювом не щелкать, чтобы выжить. Фазаны – птицы-каннибалы, и взрослые особи могут съесть свое потомство. В остальном пернатые неприхотливы. Зиму они выдерживают стойко. Для одомашненных фазанов даже не приходится утеплять вольеры. Особых капиталовложений для их разведения не требуется. Чтобы прокормить, достаточно 3-4 тысяч рублей в месяц на комбикорм. Иногда подкармливают овощами со своего огорода.

«10 литров за сутки, полтора выпивают. С водой неудобно получается. Кормушки-то здесь стоят: в них насыпал корм, и все. А воду приходится вручную возить», – рассказывает Алексей.

Хозяева фермы домашних фазанов не едят – только тех, которых добыли во время охоты. А вот яйца пернатых подопечных, которые чуть меньше куриных по размеру, в пищу употребляют. Разводят птиц не на мясо, а на продажу. Стоимость одного фазана может достигать тысячи рублей. В фазанарии надеются, что к следующему году число птиц в вольерах достигнет тысячи.

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#животные

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    молодец!

    Неплохой стартап! Имея на руках ружьишко можно спокойно из дома отлучаться на "охоту"/"по своим делам",а за штукарь приобретать себе дичь! ЭТО ШЕДЕВР!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кур пусть заведёт. Они хорошие наседки и заботливые матери. )

  • Тоха028

    Тоха028
    2 часа назад

    AmurLand

    молодец!

    Неплохой стартап! Имея на руках ружьишко можно спокойно из дома отлучаться на "охоту"/"по своим делам",а за штукарь приобретать себе дичь! ЭТО ШЕДЕВР!!!



    ахаха))



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