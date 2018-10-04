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сегодня, 12:35 16

Благовещенка выиграла миллион рублей

Благовещенка выиграла миллион рублей
Фото: .depositphotos.com

Благовещенка выиграла миллион рублей во время розыгрыша в Инстаграме. Деньги разыгрывала популярный блогер из Кемерова. Результаты она опубликовала в своем паблике. Победительницей оказалась ее подписчица.

Для участия в розыгрыше одного миллиона рублей участникам было необходимо подписаться на аккаунты всех спонсоров.

«Мои хорошие, ну все, я прямой эфир провела, победитель у нас найден. И я с удовольствием ее поздравляю. Можете ее поздравить – она выиграла лям», – озвучила результаты розыгрыша кемеровский блогер Анастасия Созоник.

«Скоро покупаю билет, лечу к тебе и отдам тебе один миллион наличных денежных средств», – озвучила Анастасия.

«Да, я понимаю, я в шоке», – ответила Юлия.

Поздравить победительницу и вручить ей выигрыш, блогер пообещала лично.

«Совсем скоро я беру билеты на самолет, лечу к Юле и дарю ей один миллион рублей. Конкурс был честным, честнее некуда. Я безумно очень рада за Юлечку, она выиграла 1 миллион рублей. Поздравьте», – призвала своих подписчиков девушка. Когда именно собирается прилететь в Благовещенск, она не уточнила.

Многие поздравили счастливую миллионершу. А девушка написавшая: «Моя сестра выиграла миллион», уже заказала ей «Айфон».

Просмотров всего: 6094

#интернет #конкурсы #ссузы #студенты #финансы


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Комментарии
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  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    4 часа назад

    Ценности у нас какие. Заказала айфон. Нет бы путёвку в Париж или ещё куда нибудь, куда к сожалению амурчанам сложно добраться

  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    4 часа назад

    А чё за канал то такой с конкурсами?

    Судя по видио "как пересадить жопу на лицо"

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Простая реклама разводиловка...

  • 0300100BE17

    0300100BE17
    4 часа назад

    Айфон, айфон... Через полгода модель устареет. Поступи мудро. Купи себе жилье. А так деньги разлетятся на айфоны и вспомнить будет нечего.А жилье можно сдавать и купишь не только айфон себе и сестре и по Парижу погуляете.

  • Ежык

    Ежык
    4 часа назад

    Хорошо бы если бы амур инфо подхватило тем и освятило бы доедет в реальности миллион до девочки или затеряется где нибудь...

  • странаворов

    странаворов
    4 часа назад

    Лечу к тебе, везу миллион, ну ну, даже смеяться сил нет.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    4 часа назад

    Вот лажа!!!

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    А -35% налога на выигрыш?

  • Stator

    Stator
    3 часа назад

    Интересно, если миллион не доедет, а налоговая будет требовать 35%. Как фиксируется факт выигрыша и передачи миллиона?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Сразу видно быдляцкий менталитет местного населения, что этой колхозницы что форумчан)) айфоныайфоны, как будто на них свет сошёлся) Кстати, наверняка уже её начали писать всмякие нищеброды, зоошизики и родители больных личинусов, типа подайте на лечение

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    И, кстати, господа, учите закон, она не покупала лотерейный билет, и соответственно налог платить не должна

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    3 часа назад

    Хотелось бы, что бы не пропустить момент вручения миллиона..

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    Пусть сначала вручит ей этот миллион, а потом уже поздравлять её. А то таких разбодиловок в инсте туча. И народ ведётся. Бузова вон пожизни айфоны да машины всё разыгрывает типа.

  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    "«Моя сестра выиграла миллион», уже заказала ей «Айфон»." - мда уж. хана этому поколению, а тем более следующему

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кукумбер

    И, кстати, господа, учите закон, она не покупала лотерейный билет, и соответственно налог платить не должна



    Расскажите об этом налоговой. )



  • v77

    v77
    47 минут назад

    Не надо на выигранные деньги в Париж лететь - он совсем не впечатляет - город грязный, много нищих, даже на Елисейских полях; негров, собирающихся в группы и орущих на весь город; наперсточников цыган из Румынии и тех же негров-разводил прям у Эйфелевой башни; кенийцев у подножия Монмартра, пытающихся тебе "погадать".

    Лучше в Лондон езжайте, это действительно вещь! Ну или в Берлин.

    Айфон? - тьфу..

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