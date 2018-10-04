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Благовещенка выиграла миллион рублей во время розыгрыша в Инстаграме. Деньги разыгрывала популярный блогер из Кемерова. Результаты она опубликовала в своем паблике. Победительницей оказалась ее подписчица.

Для участия в розыгрыше одного миллиона рублей участникам было необходимо подписаться на аккаунты всех спонсоров.

«Мои хорошие, ну все, я прямой эфир провела, победитель у нас найден. И я с удовольствием ее поздравляю. Можете ее поздравить – она выиграла лям», – озвучила результаты розыгрыша кемеровский блогер Анастасия Созоник.

«Скоро покупаю билет, лечу к тебе и отдам тебе один миллион наличных денежных средств», – озвучила Анастасия.

«Да, я понимаю, я в шоке», – ответила Юлия.

Поздравить победительницу и вручить ей выигрыш, блогер пообещала лично.

«Совсем скоро я беру билеты на самолет, лечу к Юле и дарю ей один миллион рублей. Конкурс был честным, честнее некуда. Я безумно очень рада за Юлечку, она выиграла 1 миллион рублей. Поздравьте», – призвала своих подписчиков девушка. Когда именно собирается прилететь в Благовещенск, она не уточнила.

Многие поздравили счастливую миллионершу. А девушка написавшая: «Моя сестра выиграла миллион», уже заказала ей «Айфон».