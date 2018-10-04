Автоботы среди нас: на дорогах Приамурья два грузовика встали на дыбы (видео)

Кадр: видео instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились видео с мест двух нетипичных ДТП, которые произошли на дорогах Приамурья. Два грузовика в результате аварий встали на дыбы.

Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, первая авария случилась возле села Москвитино Свободненского района. «Грузовик решил улететь с этой планеты!» – отмечают администраторы паблика.

Видео: instagram.com/blag_dtp

О втором ДТП в своем Инстаграме сообщает ИА «Сканер». Оно произошло на трассе Благовещенск – Свободный.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Пользователи социальных сетей по достоинству оценили необычные аварии: «Оптимус Прайм на старте!», «День космических войск сегодня как раз. Хотел осуществить детскую мечту», «Я знал, что автоботы среди нас!», «Хочу на ручки».

В Управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация об авариях будет предоставлена позже.