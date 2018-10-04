ТАСС: один из комплексов на Восточном модернизируют под ракету «Ангара»

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«На Восточном началась модернизация МИКа для обслуживания ракет-носителей "Ангара"», – рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей предстоящих работ и сроков их завершения. При этом он отметил, что все необходимое оборудование было завезено на космодром еще в 2015 году.

Ракетный комплекс «Ангара» предусматривает создание семейства ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Их серийным производством займется омское объединение «Полет». Оно получило в разработку универсальный ракетный модуль, а также ракету легкого класса этой серии.

По информации «Коммерсанта», создание серийного производства универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара» планируется закончить к 2023 году. Ожидается, что после 2024 года с космодромов Плесецк и Восточный должно быть проведено до восьми пусков «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2» в год.