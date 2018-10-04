По улицам Благовещенска ехал самолет (фото, видео)

Кадр: видео instagram.com/best.blg

Инстаграм-паблик «Типичный Благовещенск» опубликовал видео, снятое в микрорайоне столицы Приамурья. На кадрах видно, что по дороге перевозят объект, похожий на самолет.

Видео: instagram.com/best.blg

ИА «Амур.инфо» связалось с создателем этой модели – Максимом. «Он сделан очень похожим на самолет, по технологиям, примерно которые в 20-30-е годы прошлого века применялись. Он деревянный, с тканевой обшивкой. На него никогда не предполагалось ставить мотор, то есть делался исключительно для фотосессий», – рассказал амурчанин.

По его словам, размеры модели – примерно как у одноместного самолета. Размах крыла составляет пять с половиной метров, длина – также порядка 5 метров. Модель можно разбирать.

«Вообще, вдохновителем был подобный аппаратик. Его делали в Иваново, заказывал какой-то торговый центр, для проведения рекламной кампании. Я увидел, мне понравилось. Я подошел к автору, к авиаконструктору – он, вообще, серьезные самолеты конструирует, а тут по заказу сделал вот такой. Я говорю: можно я сделаю такой же? Он говорит: я не против. Ну и всё», – поведал амурчанин.

Максим создавал самолет в собственном гараже. Это заняло около 4 месяцев. «По деньгам у меня на материалы тысяч 40-50 ушло», – отметил собеседник.