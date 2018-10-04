В Благовещенске с большим успехом выступил Ярослав Евдокимов

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Концерт Ярослава Евдокимова в Благовещенске начался в лучших традициях советской эстрады. На сцене не было новомодной техники и декораций – только трое музыкантов. Сам артист даже микрофон приберег со шнуром, как в старые времена.

«Здравствуйте! Сколько я тут не был – 50 или 100 лет? Полный зал! Для артиста очень важно!» – этим словами начал выступление кумир не одного советского поколения.

Поначалу из зала не было никаких приветственных криков, как это случается на концертах современных звёзд. Публика вела себя сдержанно.

«Ну что вы такие скромные? Я хочу, чтобы вы после концерта ушли с хорошим настроением и отдохнувшие. Поэтому настраивайтесь на прекрасный вечер», – начал Ярослав Евдокимов.

Спустя уже полчаса зал вовсю пел с Евдокимовым. Это была песня «Когда весна придет, не знаю» из знаменитого кинофильма «Весна на Заречной улице». Дальше – больше, зрители не только подпевали, но и махали включенными мобильными телефонами.

В свои 70 с хвостиком Ярослав Евдокимов выглядит почти так же, как и прежде. Певец держит себя в форме, даже виски не тронуты сединой. И голос совсем не изменился – тот же молодой звенящий баритон. Он пел на украинском, белорусском и русском, конечно. Много рассказывал о себе, творчестве и жизни. Много шутил. Ему несли разные цветы, он их с благодарностью принимал.

Концерт продолжался два часа. В конце были обещанные «Колодец», «Фантазёр» и другие любимые песни. На поклоне зрители аплодировали стоя.

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