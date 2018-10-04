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сегодня, 10:30 1

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса (фото)

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса (фото)
Фото: abp-proc.ru

В Амурской области было возбуждено уголовное дело по материалам проверки, проведенной Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой. Установлено, что в Зейском районе незаконно вырубали лес, что нанесло серьезный ущерб.

На территории Кировского участкового лесничества ГКУ Приамурья «Зейское лесничество» неустановленные лица при помощи бульдозеров произвели вскрышу золотосодержащей породы. При этом была осуществлена незаконная рубка «сырорастущих» деревьев породы лиственница, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Ущерб от незаконной вырубки составил свыше 900 тысяч рублей.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

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#природа #происшествия


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Комментарии
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  • ParadoxoFF Drug

    ParadoxoFF Drug
    8 минут назад

    Наверное опять Покровзолото

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