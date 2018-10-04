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При столкновении машин в Благовещенске пострадал человек (фото)

При столкновении машин в Благовещенске пострадал человек (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Утром 4 октября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об аварии ИА «Амур.инфо» сообщил очевидец. В городском отделе ГИБДД информацию подтвердили.

Очевидец рассказал, что на улице Калинина, на участке между Ломоносова и Октябрьской, столкнулись два автомобиля. «"Жигули", по-моему, "копейка", в Nissan X-Trail заехали. Прямо хорошо заехали. Реанимация стоит», – сказал мужчина.

В отделе ГИБДД по Благовещенску сообщили, что авария зарегистрирована в 09:36 по адресу: улица Калинина, 84. В ДТП пострадал мужчина – водитель «Жигулей». Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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