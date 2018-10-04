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Жительница Петербурга сломала шею во время попытки сделать селфи

Жительница Петербурга сломала шею во время попытки сделать селфи
Фото: vanguem.ru

Вечером 2 октября одна из жительниц Санкт-Петербурга едва не умерла из-за селфи. 19-летняя девушка пыталась сделать красивый снимок на фоне городских пейзажей с террасы торгового центра «Галерея», оступилась и сорвалась с высоты.

Девушку срочно доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом костей черепа и шейного отдела позвоночника. Известно, что сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Первую помощь девушке оказали прохожие, они же и вызвали врачей на место происшествия.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, девушка виновата сама – она долго искала ракурс для удачного снимка и совершенно не обращала внимания на опасность, сообщает «Вечерняя Москва».

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#жизнь #происшествия #технологии


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