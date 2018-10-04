Закон о повышении пенсионного возраста в России подписал президент

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В России официально повышен пенсионный возраст. Закон об этом 4 октября подписал президент России Владимир Путин. Документ 27 сентября приняла Госдума, 3 октября его одобрил Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения предусматривают поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет. Теперь мужчины будут выходить на пенсию в 65, женщины – в 60 лет.

Как сообщало Амур.инфо, в Совете Федерации за принятие закона проголосовали 149 сенаторов, трое воздержались, пятеро были против. В числе политиков, не поддержавших законопроект, был и амурский сенатор, представитель ЛДПР, Иван Абрамов. Другой амурский сенатор, представитель «Единой России» Александр Коряков, проголосовал за закон о пенсионной реформе.

Глава государства также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь идет о деньгах, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких деяний.

Владимир Путин подписал также закон о внесении изменений в Уголовной кодекс, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнений лиц предпенсионного возраста, то есть тех, кому до пенсии осталось пять лет.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно – это было установлено законом еще в 1930-х годах. Необходимость повышения пенсионного возраста сейчас обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет, сообщает РИА Новости.