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сегодня, 09:52 22

Закон о повышении пенсионного возраста в России подписал президент

Закон о повышении пенсионного возраста в России подписал президент
Фото: РИА Новости

В России официально повышен пенсионный возраст. Закон об этом 4 октября подписал президент России Владимир Путин. Документ 27 сентября приняла Госдума, 3 октября его одобрил Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения предусматривают поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет. Теперь мужчины будут выходить на пенсию в 65, женщины – в 60 лет.

Как сообщало Амур.инфо, в Совете Федерации за принятие закона проголосовали 149 сенаторов, трое воздержались, пятеро были против. В числе политиков, не поддержавших законопроект, был и амурский сенатор, представитель ЛДПР, Иван Абрамов. Другой амурский сенатор, представитель «Единой России» Александр Коряков, проголосовал за закон о пенсионной реформе.

Глава государства также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь идет о деньгах, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких деяний.

Владимир Путин подписал также закон о внесении изменений в Уголовной кодекс, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнений лиц предпенсионного возраста, то есть тех, кому до пенсии осталось пять лет.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно – это было установлено законом еще в 1930-х годах. Необходимость повышения пенсионного возраста сейчас обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет, сообщает РИА Новости.

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#пенсии #российская власть #финансы


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Комментарии
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  • 5amur

    5amur
    2 часа назад

    Я думаю на нашей улице будет праздник (обычных пенсионерах) когда и силовикам начнут пенсионный возраст увеличивать. Вначале начали с госслужащих, потом обычных пенсионеров, потом силовиков по плану. Если бы сразу всем увеличили была бы буря. А так потихонечку. У нас же народ устроен моя хата скраю на остальных пофиг. Хотя по логике в век развития технологий и робототехники ну нужно такое количество работающих.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    потерял уважение народа в один миг-он нам не президент

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеев1потерял уважение народа в один миг-он нам не президент


    Медведевваш:)))

  • Vovken

    Vovken
    2 часа назад

    Кто то надеялся на чудо?

  • Vovken

    Vovken
    2 часа назад

    Кто то надеялся на чудо?

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Вот "красота", прям облегчение на душе...

    Уроды одним словом...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    5amur

    Если бы сразу всем увеличили была бы буря. А так потихонечку. У нас же народ устроен моя хата скраю на остальных пофиг.



    Да, бури не будет, силовики будут молчать и даже на сторону этих выродков встанут. Уже вставали

    А главный подписал и всех послал

    Надо было не подписи собирать, а по рублю скидываться



    Хотя по логике в век развития технологий и робототехники ну нужно такое количество работающих.



    В новостях передали, что наоборот количество мест от этого увеличится))



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Закон об этом 4 октября подписал президент России Владимир Путин.

    ~~сегодня, 09:52



    Хм...

    А сколько у нас разница с Москвой по времени?

    Правитель работает по ночам? О_О

  • 5amur

    5amur
    1 час назад

    Не было бы такого недовольства если бы у депутатов, всяких рулителей не было бы таких сверхдоходов. А так попросили затянуть пояса, а при этом будем учить детей за границей, да на яхтах плавать.

  • 5amur

    5amur
    1 час назад

    Я не пойму еще в свете этих событий. Зачем вводит закон запрещающий увольнять человека предпенсионного возраста. Почему нельзя ввести закон, что бы работодатель освобождался от налогов, если держит на работе такого человека. А так работаешь, работаешь, тебя хоп и уволили до предпенсионного возраста.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    5amur

    А так работаешь, работаешь, тебя хоп и уволили до предпенсионного возраста.



    Не переживайте так. И за месяц до пенсии можно так человека довести, что сам уйдёт



  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    (анекдот)

    Чехов умер в 44 года. Пушкин в 37. Есенин повесился. Маяковский застрелился.

    А что ты сделал для Пенсионного Фонда?

    Среднемесячная зарплата в России составляет 43 тыс. руб. (Росстат), в среднем мужчина работает 40 лет (с 25 до 65 лет), ежемесячно в Пенсионный фонд мы платим 22% (то есть 9,3 тыс. от средней зарплаты).

    За 40 лет получается 4,5 млн. руб.

    Средняя пенсия составляла в 2017 году 13,7 тысячи рублей. По новым правилам мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, выходили в 60 лет (+5). Женщины будут выходить в 63 года, а раньше уходили в 55 лет (+8). Легко посчитать, что каждого жителя России нашего возраста грубо кинули:

    Мужчин на: 60 месяцев х 13700 рублей = 822 000 рублей,

    Женщин на: 96 месяцев х 13700 рублей = 1 315 200 рублей.

    Средний мужчина в РФ живет 65,92 года. Выше подсчитано, что за время своей трудовой карьеры средний мужчина насобирал в пенсионный фонд 4 500 000 рублей. Но получит обратно он в текущих ценах только

    13700 х 12 х 0,92 = 151 248 рублей.

    СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!! ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ!!! Каково вам? Масштабненько?

    https://smart-lab.ru/blog/477192.php

  • Stat

    Stat
    57 минут назад

    Ну всё Пукинн подписал себе приговор. Пиздец ему....

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    44 минуты назад

    Выражение лица на фото: "Что еще можно отобрать у народа?"

  • троль здесь

    троль здесь
    34 минуты назад

    враг такой враг сколько же людей в России теперь не доживёт до пенсии.. а этот продолжит жировать и врать

  • троль здесь

    троль здесь
    30 минут назад

    в этой теме должны появится гнилые люди, которые будут поддерживать путина, и говорить, что он всё правильно сделал

  • alex 3

    alex 3
    28 минут назад

    Получите по пятерочке!

  • barbar

    barbar
    24 минуты назад

    когда похороны?

  • икс7

    икс7
    24 минуты назад

    Когда какой нибудь гопник грабит пенсионера, его сажают, этот гопник ограбил миллионы пенсионеров. Он хоть знает, что и сейчас много людей не доживают до пенсии?

    В отставку предателя!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    22 минуты назад

    Этот президент и это правительство могут рулить страной только при стоимости нефти не ниже 120 долл. за барель.

    При цене ниже это порога их основная функция сводиться к изъятию денег у народа путем повышения тарифов, акцизов, пошлин, введение социальных норм потребления, повышения пенсионного возраста и т.д. и т.п.

    Так что не факт, что это последний подарочек для народа от нашего царя.

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    4 минуты назад

    Терпите, терпилы. Вы достойны этого, голосовавшие за царя Пугабэ. Работайте до смерти и, сразу готовьте себе деревянный макинтош. Кукиш вам, а не пенсия. Тфу бл… Противно жить среди таких.

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    35 секунд назад

    https://www.youtube.com/watch?v=rpdJKq7xv6I

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