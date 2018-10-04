В Благовещенске осудили мужчину, напавшего на сбытчиков наркотиков

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1 октября Благовещенский городской суд вынес приговор 26-летнему жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в совершении нескольких преступлений. В частности, мужчина напал на сбытчиков наркотиков.

Судом установлено, что в период с декабря 2016 года по январь 2017 года мужчина договорился со знакомыми о совершении разбойных нападений на граждан, сбывающих наркотики. Целью было хищение денежных средств.

Так, в декабре 2016 года горожанин и двое его соучастников договорились о встрече с одним из мужчин, якобы с целью приобретения у него наркотических средств. Подъехав к автомобилю, в котором находился данный гражданин, они открыли пассажирскую дверь и стали бить его второго пассажира, требуя отдать деньги. При этом мужчина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых, потребовал заложить в ломбард автомобиль. Он пояснил, что в случае отказа людей вывезут в лес и покалечат, пострадают и их семьи. В результате разбойного нападения у потерпевших были похищены деньги и автомобиль на общую сумму 325 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Также в январе 2017 года этот же благовещенец вместе с соучастниками совершил еще два разбойных нападения на двух мужчин. И снова были похищены деньги, а также бытовая техника на общую сумму 108 828 рублей.

В январе 2017 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, тот же злоумышленник завладел чужим автомобилем без цели хищения.

Суд при назначении наказания мужчине учел добровольное возмещение причиненного ущерба, явку с повинной. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Благовещенска.