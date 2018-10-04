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Подписан контракт на строительство второго стартового комплекса на Восточном

Подписан контракт на строительство второго стартового комплекса на Восточном
Фото: пресс-служба ЦЭНКИ

Госкорпорация «Роскосмос» в лице «Дирекции космодрома Восточный» и «ПСО "Казань"» заключили контракт, касающийся Восточного. На космодроме начинается строительство второго стартового комплекса для обеспечения пусков ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара».

Как сообщается на сайте Роскосмоса, общий объем капитальных вложений составит 38,7 миллиарда рублей.

Работы «ПСО "Казань"» предстоит завершить до 31 декабря 2022 года. В них входят разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием, предусмотренным проектной документацией.

«ПСО "Казань"» определено генподрядчиком строительства распоряжением правительства РФ в декабре 2017 года.

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет «Ангара» тяжелого и легкого классов. В состав стартового комплекса войдут: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.

Как сообщало Амур.инфо, ранее была информация о том, что контракт по стартовому столу для «Ангары» на Восточном могут заключить в середине октября. До этого подписание контракта откладывалось несколько раз.

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#космодром #строительство


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