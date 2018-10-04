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СМИ: в амурском Следственном управлении назначен новый руководитель

СМИ: в амурском Следственном управлении назначен новый руководитель
Фото: news.novgorod.ru

Руководителем Следственного управления СКР по Амурской области назначен Станислав Белянский. Об этом пишет Vnovgorode.ru и еще ряд СМИ со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина. Ранее Станислав Юрьевич занимал должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области.

В СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что пока не комментируют данную информацию.

С августа 2017 года обязанности руководителя следственного управления СК России по Амурской области исполнял Олег Винников. Он сменил на этом посту Андрея Голомбиевского, которого перевели на должность заместителя руководителя главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу.

Станислав Белянский на службу в органы прокуратуры был принят в 2000 году. До вступления в 2016 году в должность в Великом Новгороде занимал пост руководителя организационно-контрольного отдела Следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Полгода исполнял обязанности руководителя новгородского СУ до назначения Николая Коннова.

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