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4октября
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сегодня, 07:48 9

В поездах могут появиться капсулы вместо полок

В поездах могут появиться капсулы вместо полок
Фото: loveopium.ru

На российских железных дорогах в ближайшие два года появятся новые, более комфортные типы пассажирских вагонов. Они придут на смену традиционным плацкартным вагонам.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», – рассказал глава РЖД Олег Белозеров, отвечая на вопрос «РГ» в рамках форума «PRO//Движение.1520».

Рассматриваются даже варианты мест капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное пространство. Есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки, сказал Белозеров.

В новых вагонах также будут розетки и wi-fi.

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#транспорт


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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Капсулы вертикальные будут? Чтобы больше народа влезло в вагон.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    DimonS

    Капсулы вертикальные будут? Чтобы больше народа влезло в вагон.



    А ещё их сделают 4-хместными без увеличения объёма.



  • Энн

    Энн
    2 часа назад

    Привет клаустрофобам!)))

  • Astoriya

    Astoriya
    2 часа назад

    Прикольно, ползком будут заползать))) А представьте бабушек. А кушать тоже лежа? И что-то я не вижу мест для чемоданов.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А, вот почему проезд подорожает! Интернет с розетками будет))

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Класс! В первую очередь сделайте такие вагоны в поезде с сообщением Владивосток-Москва. ЛёХ и лежишь до конечной))))

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    46 минут назад

    у китайцев столько туберкулёзников

    привет, туберкулёз!

  • Рамзай

    Рамзай
    38 минут назад

    Все лучшее для народа?

  • ParadoxoFF Drug

    ParadoxoFF Drug
    3 минуты назад

    Представьте картину, когда в капсулу набьется компашка чтобы скоротать время за бутылочкой:)

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