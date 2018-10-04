В поездах могут появиться капсулы вместо полок

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На российских железных дорогах в ближайшие два года появятся новые, более комфортные типы пассажирских вагонов. Они придут на смену традиционным плацкартным вагонам.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», – рассказал глава РЖД Олег Белозеров, отвечая на вопрос «РГ» в рамках форума «PRO//Движение.1520».

Рассматриваются даже варианты мест капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное пространство. Есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки, сказал Белозеров.

В новых вагонах также будут розетки и wi-fi.