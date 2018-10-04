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Совет Федерации одобрил повышение пенсионного возраста

Совет Федерации одобрил повышение пенсионного возраста
Фото: council.gov.ru

В среду, 3 октября, Совет Федерации на заседании одобрил закон о пенсионной реформе. Теперь, документ должен подписать президент, и тогда он вступит в силу.

За принятие закона проголосовали 149 сенаторов, трое воздержались, пятеро были против, – сообщает ТАСС. В числе политиков, не поддержавших законопроект, был и амурский сенатор, представитель ЛДПР, Иван Абрамов. ИА Амур.инфо он сообщил, что проголосовал против.

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Другой амурский сенатор, представитель «Единой России», Александр Коряков, проголосовал за закон о пенсионной реформе. Его решение связано с тем, что пенсионная нагрузка на российскую экономику растет внушительными темпами. При этом, сенатор считает, что кроме принятия пенсионной реформы, необходимо выводить налогоплательщиков из тени, чтобы эффективнее пополнять бюджет.

Изменения предусматривают поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет. До 65 для мужчин и до 60 для женщин. Изначально правительство планировало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Однако Владимир Путин предложить понизить эту планку до 60 лет.

Также планируется увеличить пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для многодетных матерей предусмотрели льготный режим выхода на пенсию, в 50-57 лет.

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#партии #пенсии #политика #российская власть


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