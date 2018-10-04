Прогноз на 4 октября: Козерогам лучше остаться дома, а Рыбы будут придирчивы к окружающим
Восход Солнца: 06:34
Заход Солнца: 18:02
Солнце в Весах.
Овен. Некоторые представители этого знака решат уединиться и посвятить все свободное время отдыху, творчеству и созерцанию окружающего мира.
Телец. Вам придется разряжать обстановку в семье, чтобы между родственниками не возник масштабный конфликт.
Близнецы. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей.
Рак. В этот день нужно более свободно общаться со всеми, с кем вы встретитесь на жизненном пути. Не бойтесь высказывать свои мысли, давать отпор и рекламировать свои таланты.
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Лев. Вам не стоит уповать на Фортуну, а нужно самим делать шаги навстречу успеху. В делах вы сможете добиться хорошего результата, если пойдете на уступки коллегам.
Дева. Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение.
Весы. Чем увереннее в себе будут представители этого знака, тем шире улыбнется им удача. В финансовых делах вы проявите себя, как истинный профессионал.
Скорпион. Звезды советуют в срочном порядке налаживать деловые связи и искать более перспективные пути для развития личного бизнеса.
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Стрелец. Данный период располагает к спокойной размеренной работе. Правда, вас многое будет раздражать.
Козерог. Звезды советуют поработать в домашней обстановке. Особенно, если ваша сфера деятельности связана с творчеством, редактированием текстов или искусством.
Водолей. В этот день вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Вы можете только накалить обстановку.
Рыбы. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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