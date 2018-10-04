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сегодня, 09:00

Прогноз на 4 октября: Козерогам лучше остаться дома, а Рыбы будут придирчивы к окружающим

Прогноз на 4 октября: Козерогам лучше остаться дома, а Рыбы будут придирчивы к окружающим

Восход Солнца: 06:34
Заход Солнца: 18:02
Солнце в Весах.

Овен. Некоторые представители этого знака решат уединиться и посвятить все свободное время отдыху, творчеству и созерцанию окружающего мира.

Телец. Вам придется разряжать обстановку в семье, чтобы между родственниками не возник масштабный конфликт.

Близнецы. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Рак. В этот день нужно более свободно общаться со всеми, с кем вы встретитесь на жизненном пути. Не бойтесь высказывать свои мысли, давать отпор и рекламировать свои таланты.

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Лев. Вам не стоит уповать на Фортуну, а нужно самим делать шаги навстречу успеху. В делах вы сможете добиться хорошего результата, если пойдете на уступки коллегам.

Дева. Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение.

Весы. Чем увереннее в себе будут представители этого знака, тем шире улыбнется им удача. В финансовых делах вы проявите себя, как истинный профессионал.

Скорпион. Звезды советуют в срочном порядке налаживать деловые связи и искать более перспективные пути для развития личного бизнеса.

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Стрелец. Данный период располагает к спокойной размеренной работе. Правда, вас многое будет раздражать.

Козерог. Звезды советуют поработать в домашней обстановке. Особенно, если ваша сфера деятельности связана с творчеством, редактированием текстов или искусством.

Водолей. В этот день вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Вы можете только накалить обстановку.

Рыбы. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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