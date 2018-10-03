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3октября
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В Благовещенске молодому педагогу вручили ключи от однокомнатной квартиры

В Благовещенске молодому педагогу вручили ключи от однокомнатной квартиры

3 октября в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. На нем было объявлено, кто из благовещенских педагогов стал обладателем однокомнатной квартиры. Жилье уже несколько лет подряд дарит лучшему учителю учредитель компании «Амурстрой» Александр Синьков.

Конкурс «Однокомнатная квартира учителю» проходит ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа», который в 2011 году учредил депутат Заксобрания области Александр Синьков. В этом году квартиру получила учитель математики лицея № 11 Благовещенска Анастасия Гарнага.

«С 2012 года депутат Заксобрания области, гендиректор ОАО «Амурстрой» учредил свою программу. Это сделано, конечно, для того, чтобы наши учителя молодые оставались в школе. Экономическая ситуация в стране каждый год меняется, однако он решил учредить эту программу. Сегодня ключи буду вручены уже седьмому учителю», - сказала перед объявлением имени победителя депутат Благовещенской гордумы Оксана Чупрова.

«Рассмотрев представленные педагогическими коллективами материалы для участия в конкурсе, общественный совет решил рекомендовать учредителю конкурса включить ключи от квартиры по учителю математики лицея № 11», - объявил другой депутат Константин Ельцов.

Также на мероприятии с Днем учителя педагогических работников города поздравили и.о. министра образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, мэр города Благовещенска Валентина Калита, председатель Благовещенской городской Думы Вячеслав Попов.

Кроме того, свои поздравления учителям адресовала Валентина Калита и вручила почетные грамоты, а также благодарственные письма и благодарности мэра города более 50 работникам сферы образования Благовещенска. Помимо этого, была вручена ежегодная премия муниципального образования города Благовещенска нескольким молодым педагогам, сообщает мэрия города.

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#жизнь #праздники


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