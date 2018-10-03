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В Приамурье приехал защитник тигров из США

В Приамурье приехал защитник тигров из США

В Приамурье впервые приехал защитник тигров из Соединенных Штатов Америки. Шон Карнелл – учредитель национальной коалиции «Тигры для тигров», выступающей в защиту диких кошек. В России он гостит второй раз.

В Амурскую область гость прилетел с консулом по культуре США Дарреном Тисом. Вместе они проводят лекции по сохранению популяции тигров.

На Дальнем Востоке осталось более пятисот особей амурского тигра. Презентацию «Почему тигры так нужны в природе и что можно сделать, чтобы их сохранить» показывали студентам и школьникам. Лекции проходили бесплатно в конференц-зале гостиницы «Глория». В Приамурье Шон Карнелл посетил Хинганский заповедник. Далее с лекциями он отправится в Хабаровск и Владивосток.

«Конечно, мы можем многое сделать счовместно. Создать программы и усилить их, делиться своим опытом, и воспитывать и образовывать местное население по вопросам защиты дикой природы», – учредитель национальной коалиции «Тигры для тигров» (США) Шон Карнелл.

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  • karlik nos

    karlik nos
    1 минута назад

    Капитан Америка

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