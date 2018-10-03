После вмешательства прокуратуры в микрорайоне Европейский дали горячую воду

Причиной отключения были строительно-монтажные работы по ремонту участка тепловой сети по улице Воронкова от ТК-111М по улице Студенческой до ТК-212М в районе здания ООО «Амур-Лада» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015 – 2020 годы».

26 июля 2018 года администрацией города Благовещенска заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Сервер» на выполнение работ по ремонту тепловой сети. Срок завершения работ по контракту – 15 сентября.

В ходе прокурорской проверки, проведенной 13 сентября, установлено, что строительно-монтажные работы выполнены на 75 %, а время отключения потребителей, проживающих в многоквартирных домах № 3, 5, 5/1, 7, 7/1 по улице Европейской, составило более чем 40 суток, в то время как оно не должно было превышать 14 суток. Данное правило закреплено в пункте 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496 – 09.

По данному факту заместитель прокурора 14 сентября 2018 года мэру города Благовещенска внес представление с требованием незамедлительно принять меры к восстановлению подачи горячего водоснабжения в микрорайон Европейский, которое рассмотрено и удовлетворено. 30 сентября 2018 года возобновлена подача горячей воды в микрорайон Европейский, сообщает областная прокуратура.