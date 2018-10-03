Врио Циолковского Сергей Левицкий планирует развивать в городе малое и среднее предпринимательство

Врио главы администрации ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий поделился своими планами относительно развития города, который он собирается возглавить на грядущих выборах. Он сообщил, что произойдут изменения в команде администрации. Рассказал, как планирует увеличить доходную часть бюджета, а также чем в город собираются привлекать людей. Все это он озвучил в программе «Простые вопросы».

Сергей Левицкий признался, что назначение в качестве врио закрытого города для него не стало неожиданностью. Он к этому готовился, поскольку речь об этом шла еще при предыдущем губернаторе Приамурья Александре Козлове. Свое участие в выборах губернатора, несмотря на грядущую перспективу возглавить Циолковский, Сергей Левицкий объяснил желание попробовать свои силы и получить такой политический опыт.

Однако в данный момент он настроен участвовать в конкурсе по выбору главы Циолковского. С 28 сентября стартовал конкурс на пост главы муниципального образования. Уже 29 октября конкурсная комиссия примет решение, кого из претендентов на это кресло рекомендовать на заседание местной Думы. А 31 октября народные избранники должны принять решение и проголосовать за нового главу города.

Сам Сергей Левицкий заявление об участии еще не подавал, и по его сведениям, нет пока заявлений и от его будущих конкурентов. В том, что конкуренты будут, врио не сомневается.

В качестве отличительных особенностей Циолковского Левицкий отметил закрытость территории, а также наличие градообразующего предприятия – первого в России гражданского космодрома.

«Это "Роскосмос", ЦЭНКИ, с которыми нам придется, и я рад тому, что придется работать. Еще для себя я вижу, что это город, который только начинает строиться. Грубо говоря, с нуля начинается строительство большого города. Сейчас там проживает 6,5 тысяч, через несколько лет там будет до 30 тысяч жителей. Очень много нужно построить. Я был в школе, в том числе с губернатором, и нужно чтобы в школах и детских садах уклон был именно на космическую тему, поэтому однозначно будем открывать профильные классы. Растить свои кадры», – рассказал Сергей Левицкий.

В планах врио также увеличить доходную часть бюджета закрытого административно- территориального образования.

«Все знают, что бюджет – это в основном налоговая часть, НДФЛ. И вот здесь я вижу, что нужно работать с теми организациями и фирмами, которые будут заходить на строительство космодрома Восточный. Я считаю, что все они должны вставать на налоговый учет и отчислять естественно НДФЛ в доходную часть бюджета. Сегодня по собственным налогам доходной части 145 миллионов. Я считаю, что это мало, нужно наращивать и в принципе потенциал есть», – сообщил Сергей Левицкий.

Также, по словам врио главы администрации Циолковского, в город собираются привлекать бизнесменов, для которых создадут все необходимые условия.

«Бизнес привлекать будем обязательно. Там очень много нужно строить. И я, пользуясь случаем, обращаюсь к любому бизнесу – малому, среднему, крупному, пожалуйста, приезжайте к нам. Я вот на планерке уже сказал, что мы поедем на этой неделе смотреть земельные участки. Нужно их формировать. Все это будет в доступном режиме у нас на сайте, который немножко изменится. Любой человек, любой предприниматель может зайти, выбрать земельный участок, и строить там все, что нудно для города и для людей», – проинформировал врио.

Он также добавил, что, несмотря на закрытый статус, никаких особых условий ведения бизнеса в Циолковском нет. В город собираются привлекать не только бизнесменов, но и людей из других сфер деятельности. Сергей Левицкий считает, что новые кадры, в том числе высококвалифицированные должен привлечь интерес и будущие перспективы.

«Это второй по величине город президентского внимания. Там все с нуля строится, там интересно. Интересом и развитием горда мы и будем привлекать тех, кто будет у нас работать и жить», – считает врио Циолковского.

По поводу проблем ЗАТО, Сергей Левицкий отметил, что больших проблем там нет. Относительно кадровых перемен, то в случае победы Левицкого на выборах, состав администрации претерпит некоторые изменения.

«Команда уже начинает формироваться. В первую очередь я собрал всю администрацию. Мы решили, что нужно работать одним коллективом, одной семьей. Все замы которые работали, продолжают работать до 31 октября. Я посмотрю, как они работают. Не скрою, что кто-то уйдет, придут новые люби, они уже есть потому что задач и целей перед нами очень много. Это и развитие предпринимательства малого и среднего. Любой человек понимает, что в основном доходная часть бюджета формируется за счет этих людей, которые работают. То есть мы им будем в этом помогать. Затем однозначно появится отдел привлечения инвестиций и развития цифрового муниципалитета этим должен заниматься человек, который в этом разбирается. И такой человек есть, он сейчас проходит обучение в городе Москва. И если конечно депутаты доверят мне быть главной, обновленная команда начнет работать где-то с 7 ноября», – поделился планами Сергей Левицкий.

По поводу бывшего главы Циолковского Николая Кохно, который предстал перед судом за мошенничество в крупном размере, нынешний врио отметил, что даже в случае оправдательного приговора Кохно не сможет вернуть должность главы.

«Если его оправдают – а точку ставит суд, то он имеет права добиваться возмещение, но восстановления уже нет. Потому что тут изменился устав – внесли изменения в устав города Циолковского. Поэтому вернуться обратно на свою работу он не сможет», – пояснил Левицкий.

Как сообщало Амур.инфо, ранее главой администрации населенного пункта был Николай Кохно, который затем стал обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере. Рассмотрение этого уголовного дела началось в благовещенском городском суде в конце сентября.

Полное интервью с Сергеем Левицким можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» в среду, 3 октября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».