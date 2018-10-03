Амурчанин задолжал по налогу 12 миллионов рублей

Фото: newizv.ru

12 миллионов рублей в качестве налога на имущество задолжал один из жителей Амурской области. Среди злостных должников еще шестнадцать амурчан, каждый из которых должен государству больше одного миллиона рублей.

Общая сумма всех долгов по имущественным налогам жителей Амурской области по состоянию на 1 сентября 2018 года составляет почти 670 миллионов рублей. Такую информацию озвучили на пресс-конференции в налоговой службе 3 октября.

Всего за 2017 год амурчане должны выплатить полтора миллиарда рублей имущественных налогов. В этом году платежи принимают до 3 декабря, так как 1-е число выпадает на выходные.