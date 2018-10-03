В Благовещенске перекроют часть улиц Горького и Загородной

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Часть улицы Горького и часть улицы Загородной в Благовещенске перекроют для движения автомобилей. Это связано с устройством инженерных сетей.

В связи с проведением работ по устройству инженерных сетей на участке улицы Горького между Загородной и Больничной в период с 8:00 4 октября до 6:00 8 октября будет ограничено движение транспортных средств по ½ проезжей части улицы Горького.

По той же причине перекроют движение на участке улицы Загородной между Горького и Амурской в период с 8:00 8 октября до 6:00 12 октября.

Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба администрации города.