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3октября
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сегодня, 18:52 0

В Благовещенске перекроют часть улиц Горького и Загородной

В Благовещенске перекроют часть улиц Горького и Загородной
Фото: w-ip.ru

Часть улицы Горького и часть улицы Загородной в Благовещенске перекроют для движения автомобилей. Это связано с устройством инженерных сетей.

В связи с проведением работ по устройству инженерных сетей на участке улицы Горького между Загородной и Больничной в период с 8:00 4 октября до 6:00 8 октября будет ограничено движение транспортных средств по ½ проезжей части улицы Горького.

По той же причине перекроют движение на участке улицы Загородной между Горького и Амурской в период с 8:00 8 октября до 6:00 12 октября.

Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба администрации города.

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#транспорт


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